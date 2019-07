Záborský po dvoch sezónach v Tampere mení vo fínskej lige destináciu: Získa konečne titul?

Za posledné štyri sezóny má skúsený útočník Tomáš Záborský (31) vo fínskej lige na konte dve striebra a bronz.

Tieto úspechy dosiahol s tímom IFK Helsinki a Tappara Tampere, z ktorého v lete po dvoch sezónach aktuálne prestúpil do konkurenčného klubu SaiPa. Podarí sa mu v novom prostredí konečne siahnuť na titul?!

Záborský po dvoch sezónach strávených v Tampere mení vo fínskej lige destináciu. „SaiPa mala počas minulej sezóny o mňa veľký záujem. Volali mi viackrát, dostal som od nich viacero ponúk, ktoré som najskôr odmietol, ale napokon splnili moje požiadavky. Zavážilo pre nich aj to, že ma chcel nielen generálny manažér, ale najmä tréner,“ povedal o prestupe do SaiPy Tomáš Záborský, ktorý do nového prostredia odlieta o pár dní.

Na otázku, či vidí reálne, že by konečne získal vo fínskej lige po dvoch striebrach a bronze aj zlato, odvetil: „Treba mať nohy na zemi, pretože SaiPa nie je taký bohatý klub ako Tappara, Oulu či Helsinki, ale na druhej strane môžeme prekvapiť a stať sa môže hocičo. Určite je cieľom hrať v play-off a potom sa uvidí,“ doplnil Tomáš, ktorý počas letnej prípravy často trávil hodiny aj na tenisovom kurte. „Tento šport ma veľmi baví a je to ideálny doplnkový šport pre hokejistu,“ dodal Záborský.