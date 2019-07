Rozdielne názory krajín EÚ pretrvávajú: Ministri vnútra sa nedohodli na pláne rozdeľovania migrantov

Ministri vnútra krajín Európskej únie sa nedohodli na účelovom mechanizme na rozdeľovanie uchádzačov o azyl, ktorým sa podarilo dopraviť na brehy členských štátov Únie.

Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky minister vnútra Christophe Castaner. Celú záležitosť opäť posúdia v pondelok v Paríži ministri vnútra a zahraničných vecí EÚ, informoval Castaner podľa agentúry DPA. Uviedol, že cieľom je získať podporu približne 15 krajín pre takýto účelový mechanizmus.

Diskusia, ktorá sa začala v Helsinkách v stredu večer, ukázala "veľmi rozdielne názory", dodal francúzsky minister s tým, že niektorí ministri odmietali prijímať migrantov, iní apelovali na solidaritu a mnohí vyjadrovali obavy z vytvorenia motivácie pre ďalších migrantov, aby sa pokúšali dostať do Únie.

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v stredu uviedol, že sa na stretnutí s kolegami z Európskej únie v Helsinkách bude snažiť o "dočasnú dohodu" o rozdeľovaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori. Táto záležitosť je sporným bodom medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sa usilujú nájsť spoločný postup v reakcii na prílev migrantov zo severnej Afriky cez Stredozemné more, pripomína agentúra DPA.

V minulosti prichádzalo najviac migrantov do Talianska, ale populistická vláda v Ríme zakročila a žiada aj od iných členských štátov, aby prijali primeraný podiel. Seehofer upustil v stredu od podpory pevných utečeneckých kvót pre určité krajiny s tým, že nechce vzbudzovať dojem "faktického otvorenia hraníc".

"Je jasné, že migrantov treba zachraňovať pred utopením a privádzať do bezpečného prístavu," uviedol nemecký minister, podľa ktorého by však svoju úlohu mali zohrať aj ďalšie severoafrické krajiny. "Nemusí to byť nevyhnutne európsky prístav," konštatoval.