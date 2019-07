Ohlasy z kabíny Slovana: Hanba, sklamanie, sme všetkým na posmech!

Z európskej skúšky prepadli! Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli odvetu 1. predkola Ligy majstrov a šokujúco sa lúčia už po úvodnom dvojzápase s čiernohorským klubom Sutjeska Nikšič.

Belasí od postupu do 2. predkola boli pritom iba pár sekúnd. V tretej minúte nadstaveného času ale prišla tvrdá rana v podobe vyrovnávajúceho gólu na 1:1, ktorý znamenal predĺženie. No a jedenástkový rozstrel vyšiel lepšie domácim.

"Je to veľké sklamanie, pretože sme chceli postúpiť ďalej. Ale môžeme si za to výhradne my sami. Strata koncentrácie v posledných chvíľach zápasu nás stála postup ďalej. V prvom polčase sme si vytvorili šance, do druhého dejstva sme chceli vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo a otvorili sme skóre. Následne sme ešte trafili žrď. Situácie ako tie v posledných sekundách sú aj o individuálnej zodpovednosti, v takých chvíľach je potrebná maximálna koncentrácia, nesmie sa stať, že hráč takto skóruje. V predĺžení to už bolo také taktické, mali sme nejaké náznaky protiútokov, ale neriešili sme ich dobre. Hovorí sa, že penalty sú lotéria, ale domáci ich kopali naozaj dobre, kým naši hráči, ktorí vzali zodpovednosť, neboli úspešní. Sme veľmi sklamaní,“ povedal pre klubový portál kouč Slovana Martin Ševela.

"Nedá sa to obhájiť. Opäť sme na posmech celému Slovensku. Celý rok sa nám budú smiať. A zaslúžene,“ priznal pre stránku Slovana brankár Dominik Greif.

Belasí sa však s pohárovou Európou nelúčia, o týždeň sa stretnú v 2. predkole Európskej ligy s kosovským tímom KF Feronikeli.