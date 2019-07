Rekonštrukcia Notre-Dame ešte stále nemôže začať: Vážne obavy z bezpečnosti

Gotická katedrála Notre-Dame v Paríži, ktorú v apríli vážne poškodil rozsiahly požiar, stále ešte nie je natoľko bezpečná, aby mohla začať jej rekonštrukcie.

Vyhlásil to dnes podľa agentúry AP hlavný architekt chrámu Philippe Villeneuve. Francúzska televízia odvysielala zábery, na ktorých je vidieť Villeneuvea prechádzajúceho katedrálou spolu s ministrom kultúry Franckom Riester. "Miesto je stále potrebné zabezpečiť," uviedol francúzsky architekt. Pod 28 oporných oblúkov sú umiestňované drevené podpery a s vypratávaním a vyčistením priestoru pomáha robot. Podľa francúzskeho ministra kultúry je potrebné zamerať sa na "bezpečnosť a kvalitu obnovy".

Katedrála vzplanula 15. apríla a prišla o svoju štíhlu vežu z 19. storočia. Oheň poškodil aj časť klenby a strešnej krytiny. Prezident Emmanuel Macrona potom uviedol, že by si želal, aby preslávená gotická pamiatka bola obnovená do piatich rokov. To ale mnohí experti považujú za nemožné. Kritici tvrdia, že tento zámer je motivovaný predovšetkým snahou opraviť katedrálu do olympijských hier v Paríži v roku 2024.