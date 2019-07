Klarinetistku, ktorá kritizovala Madura, po 6 týždňoch prepustili z väzby: Šikana aj na slobode

Vo Venezuele prepustili z väzby dvadsaťpäťročnú klarinetistku, ktorá strávila za mrežami šesť týždňov kvôli kritike režimu autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. Obvinená bola z podnecovania k nenávisti.

Po prepustení na slobodu sa musí pravidelne hlásiť úradom a nesmie sa verejne vyjadrovať. Za rovnakých podmienok prepustil tento mesiac Madurov režim niekoľko študentov, novinárov a známu sudkyňu Mariu Afiuniovú. Podľa niektorých analytikov to súvisí s rozhovormi, ktoré zástupcovia vlády a opozície vedú na ostrove Barbados.

Otec klarinetistky Karen Palaciosovej, rovnako ako niektorí ďalší odporcovia režimu, rozhovory odmietajú s tým, že Maduro len hrá o čas a snaží sa okrem iného odpútať pozornosť od nedávnej správy vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o porušovaní ľudských práv vo Venezuele aj od smrti kapitána Rafaela Acostu, ktorý zomrel koncom júna vo väzení na následky mučenia. Acostov prípad podľa ochrancov ľudských práv nie je ojedinelý. Madurov režim, ktorý represiami už niekoľko rokov potláča každé hnutie odporu, v posledných mesiacoch pozatýkal i niekoľko dôstojníkov, ktorí sa chceli pridať na stranu opozičného lídra Juana Guaidóa.

Ten v januári ako predseda parlamentu zložil sľub ako dočasný prezident potom, čo zákonodarný zbor neuznal nový Madurov prezidentský mandát vyplývajúci z neslobodných volieb. Zástupcovia Madurovej vlády a Guaidóa zahájili v máji v Osle predbežné rokovania o riešení politickej krízy v krajine, ktorú trápi aj kríza humanitárna. Tento mesiac sa rokovania presunuli na Barbados. Obsah rozhovorov nie je verejne známy. Podľa zdrojov opozičného denníka El Nacional sa rokuje aj o tom, že by Maduro súhlasil s prezidentskými voľbami v roku 2020, vrátane obnovy ústrednej volebnej komisie. Výmenou za to by mal Guaidó presvedčiť svojich medzinárodných spojencov, ktorými je takmer 60 krajín sveta, vrátane USA, aby zrušili sankcie voči predstaviteľom Madurovho režimu.

Podľa denníka El Nacional sa na Barbadose hovorí aj o možnosti, že by v prezidentských voľbách nekandidoval ani Maduro, ani muž číslo dva jeho režimu Diosdado Cabello. Kandidátom Madurovej socialistickej strany by mohol byť guvernér štátu Miranda a bývalý minister školstva Héctor Rodríguez (37), ktorý sa zúčastňuje na rokovaniach na Barbadose.