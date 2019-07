Priateľ hovorkyne strany Spolu zverejnil jej nahú fotku: Čo na toto povie šéf Beblavý?!

Ukázala sa v plnej kráse. Hovorkyňa strany Spolu Miroslava Beblavého (42) Silvia Hudáčková šokovala fotografiou na sociálnej sieti.

Na snímke, ktorú zverejnil jej priateľ, sa objavila úplne nahá len so štetcom v ruke. Čo ju inšpirovalo k odvážnemu záberu?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mladá hovorkyňa sa na verejnosti prezentuje zväčša v inom svetle - s decentnými šatami a kultivovaným vystupovaním. Fotografia odhaľujúca jej telo v plnej kráse tak poriadne šokovala. Ako však sama priznáva, vôbec netušila, že sa spoza jej chrbta za ňou v inkriminovaný moment prikrádal nechcený fotograf. „Nebola som to ja, bol to môj priateľ. Ja som sa tým neprezentovala, ja som nevedela, že ma fotí,“ povedala Hudáčková, ako vznikol instagramový status jej priateľa grafika Jakuba Godu, ktorý za krátky čas nazbieral pochvalné komentáre.

To, že by ho však teraz čakal doma poriadny výplach žalúdka, však podľa Hudáčkovej vôbec nehrozí, lebo fotografia ju zachytáva len zozadu. „Nemalo to intímny charakter, myslím si. Keďže tam nejak nič nie je, je tam vidieť iba chrbát, tak vedel, že mu za to nič nehrozí,“ opísala so smiechom hovorkyňa Spolu.

Kto sa ešte pochválil sexi zábermi

Súčasná hovorkyňa Richarda Sulíka zverejnila fotografie z letnej dovolenky v Chorvátsku, kde sa rovnako prezentuje v Evinom rúchu a v pozadí vidieť i ostrov Hvar. Miriam Žiaková, ktorá v minulosti pracovala ako reportérka a teraz je hovorkyňou Javysu, neváhala viackrát vystaviť svoje vyšportované telo.