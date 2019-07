Kontrolóri si posvietili na systém elektronického mýta na Slovenku: Veľmi vážne zistenia

Kontrolóri preverujú systém elektronického výberu mýta, ktorý je v prevádzke na Slovensku od roku 2010.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík v exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA povedal, že priebežné zistenia sú veľmi vážne a ďalej budú postupovať tak, aby tí, ktorí zlyhali, boli braní na zodpovednosť. "Dnešné pravidlá v mýtnom projekte sú už niekde inde, ako boli definované a zazmluvňované pred jeho spustením. Nehovoriac o rizikách, otázkach, ktoré vyplávajú na povrch pri ukončení zmluvy so súčasným prevádzkovateľom," uviedol Mitrík o prebiehajúcej kontrole mýtneho systému.



NKÚ vyhodnocuje fungovanie a prínos mýtneho systému za posledných desať rokov. "Musím povedať, že naši analytici správne popísali riziká, lebo výstupy od kontrolórov ich potvrdzujú a už teraz mám pocit, že kontrolné zistenia vyvolajú zaujímavú diskusiu," informoval Mitrík. "Nechcem to prejudikovať dopredu, ale už dnes môžem povedať, že doterajšie zistenia sú veľmi vážne a možno aj po odborných konzultáciách s políciou či prokuratúrou budeme konať tak, aby tí, ktorí zlyhali, boli braní na zodpovednosť," upozornil šéf kontrolného úradu.



Systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a. s., od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. (NDS) ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať mýtny systém trinásť rokov do roku 2022. Mýtny tender sa uskutočnil a zmluva s prevádzkovateľom bola uzavretá počas prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bol vtedy Ľubomír Vážny, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom NDS Igor Choma (obaja za Smer-SD).



NKÚ má v tomto roku v pláne 34 kontrol. "Niektoré kontroly podržíme, ktoré sme mali naplánované a ešte sme neotvorili, ale pôjdeme tiež do segmentov, ktoré treba operatívne riešiť. Napríklad, kontrolná akcia na katastri ešte nie je uzavretá, no sú tam vážne zistenia, ktoré budeme smerovať aj na vládu," priblížil Mitrík. Podobne to bude pri záveroch z kontroly vodárenských spoločností. "Ukazuje sa, že s národným bohatstvom - vodou, ktoré sme presadili do ústavy, nenarábame tak zodpovedne, ako si zaslúži národné bohatstvo, od ktorého závisí naša budúcnosť," povedal šéf NKÚ pre agentúru SITA.