Jean Todt o tom, ako na tom je Michael Schumacher: Už to nikdy nebude ako kedysi!

Svet baží po týchto informáciách, no tieto slová nikoho nepotešia. Jean Todt (73), bývalý šéf Ferrari a dnes prezident Medzinárodnej motoristickej federácie FIA, prezradil, že Michael Schumacher (50) nedokáže komunikovať tak, ako pred tragickou nehodou na lyžiarskom svahu, a jeho stav nebude ani v budúcnosti lepší.

Ani päť a pol roka po nehode na rodinnej lyžovačke vo francúzskych Alpách svet nevie, ako na tom sedemnásobný šampión F1 vlastne je. Vie to iba pár vyvolených, medzi ktorých Jean Todt patrí. Čas od času legendu efjednotky navštívi a po takej návšteve prezradí zopár drobností o Schumiho stave. Doteraz to boli málo zaujímavé drobnosti, no jeho posledné slová nepotešia fanúšikov.

„Naše priateľstvo už nikdy nebude také ako kedysi. Veď už nevieme rovnako komunikovať ako kedysi. Len toľko môžem povedať, že rodina sa o neho stará, ako sa patrí, a on ako vždy statočne bojuje,“ povedal Francúz, ktorého z Michaelovou rodinou viaže dlhoročné priateľstvo a ktorému chýbajú dlhé debaty na pracovné i bežné ľudské témy.

Mnohí by Michaela chceli navštíviť, ale vyvolených vyberá Corinna Schumacherová, ktorá odmietla napr. aj Schumiho bývalého tímového kolegu Rubensa Barrichella, ktorý bol veľmi smutný.