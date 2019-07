Aj na svetovom šampionáte v kórejskom Kwangdžu predviedla svoj originálny prvok.

Česká akvabela Alžbeta Dufková teraz zabáva svet. Svoju voľnú zostavu, ktorú absolvuje počas skladby Survivor z filmu Lara Croft , nezačína tradičným skokom do vody, ale akýmsi čudným pádom, akoby do bazéna spadla. No a jej skok sa medzi fanúšikmi stal hitom.