Dovolenka vyjde Slovákov drahšie ako minulý rok: Oplatí sa čakať na last minute?

Dovolenky sú v plnom prúde! Kým niektorí už majú čas oddychu za sebou, väčšinu z nás cesta za vytúženým relaxom ešte len čaká. Mnohí Slováci sa stále spoliehajú na zlacnené ponuky a s výberom otáľajú do poslednej chvíle.

Cestovky však varujú, že deň či dva pred plánovaným odchodom už nemusia vedieť do bodky naplniť naše predstavy a problémy môžu mať najmä rodiny s dvoma a viac deťmi. Oproti minulému roku sa treba pripraviť aj na mierne zvýšenie cien, a to nielen za zájazd, ale aj v samotných destináciách.

Teplo, more a pláž. Taká je ideálna predstava väčšiny Slovákov o dovolenke. Už tradične sa najviac z nich chystá relaxovať v Chorváts­ku a nielen v prípade tejto krajiny si budeme musieť siahnuť hlbšie do peňaženky. „Tohtoročné ceny sú mierne vyššie ako minulý rok,“ prezradila Jana Varinská, generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií (SACK). Oproti minulému roku ceny stúpli priemerne o 5 - 10 %.

Za top destináciu označili odborníci Turecko, kam mieri viac Slovákov ako minulý rok. „Je to hlavne vďaka vyváženosti medzi cenou a ponúkanými službami. Najviac služieb v dolete dvoch, troch hodín dostaneme v Turecku najlacnejšie,“ vysvetlil Roman Berkes, prezident SACK.

Neriaďte sa hviezdičkami

Odborníci upozorňujú, že pri výbere rezortu alebo hotela sa netreba orientovať počtom hviezdičiek, oveľa dôležitejšie v tomto prípade je - poradiť sa s pracovníkmi cestovnej kancelárie. „Napríklad hotel, ktorý má menšie izby, malú recepciu a nemá wellness, nedostane nikdy 4 alebo 5 hviezdičiek. Ani ak by izby vyložili zlatom,“ uzavrel Berkes.

Oplatí sa čakať na ponuku?

Mnoho našincov otáľa s výberom destinácie do poslenej chvíle. Výber je menší ako v roku 2018. „Tak ako sme avizovali, pobytov last minute je o niečo menej, ako bolo vlani o takomto čase,“ prezradil Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (CK Happy Travel). Ak však máte možnosť cestovať mimo sezóny (júl, august), tak to určite využite. Ušetriť môžete prostredníctvom last minute často astronomickú sumu. „Určite môžem ušetriť 30 - 50 % z pôvodnej ceny zájazdu, pozor si však musím dať na jednu skutočnosť.Prvé a posledné lety sú opačné (to znamená, že nemusia letieť). Tak aby sme sa pri čakaní neprerátali,“ ozrejmila Jana Varinská s tým, že v sezóne sa neoplatí čakať na poslednú chvíľu s kúpou zájazdu rodinám s dvoma deťmi, pretože rodinných izieb je v hoteloch pomenej. „Podľa signálov od cestovných kancelárií aj termíny na 10/11 nocí sú už vypredané,“ dodala generálna sekretárka SACK.

Poistenie storna

Adriana Körösiová z Poisťovne Generali

- Klienti, ktorí majú v rámci cestovného poistenia poistené aj storno zájazdu, môžu toto poistenie využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.

Kde plánujeme dovolenkovať

Lepšie je s dieťatkom letieť, ako ísť autom

Katarína Šimovičová, detská lekárka

- Na dovolenku by som odporučila ísť s dieťatkom po pol roku. Do tohto veku treba s ním byť doma. Rodičia sú však často neudržateľní. Možno s ním cestovať kdekoľvek, kde zabezpečia prostredie, ako má doma, záleží na rodičoch. Na veľké vzdialenosti je najlepšia letecká doprava, pretože je najrýchlejšia. Vždy je to lepšie, ako dlhé hodiny cesty autom. Čím je však let kratší, tým lepšie.

Koľko sme ochotní zaplatiť?

Roman Berkes (CK Happy Travel), prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr

- Priemerná cena dovolenky je okolo 500 – 600 eur na osobu. Aj kolegovia poznajú magické číslo 500. Väčšina ľudí príde a povie, že chce dovolenku do tejto sumy na osobu. Každý rok je však ťažšie to dosiahnuť. Samozrejme, pri nejakých pobytoch ultra last minute sa dá takáto ponuka nájsť. Tam však musí ísť klient s komfortom dolu, nemôže si vyberať destináciu, termín a hotel. V takom prípade dosiahne cenove výhodný zájazd. Čo sa týka cien v obľúbených krajinách, môžeme hovoriť o miernom náraste. Nejde však o dramatické zdražovanie.

Prečo je Turecko top destinácia?

"Turecko ponúka veľké rezortné hotely, vhodné pre rodiny s deťmi. So širokou paletou sprievodných služieb, ako sú animačné služby na pláži, ale aj celodenné v rámci hotelov, rôzne druhy bazénov a toboganov. Na druhej strane rastie aj záujem o takzvané hotely pre dospelých, ktoré tiež Turecko ponúka. To sú hotely so spomí- nanými kvalitnými službami, ale len pre ľudí od 16 rokov vyš- šie. Animácie sú tam zamerané na dospelých a skôr v pokojnejšej atmosfére. Takže táto krajina osloví obidve skupiny," doplnil Berkes.