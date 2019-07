Viac ako tretina ľudí príde kvôli technike o zamestnanie: Koho v práci nahradia roboty?

Autá zvárajú a lakujú automatizované stroje, v obchode platíme v samoobslužnej pokladnici a postupuje vývoj autonómnych vozidiel. Technológie a robotizácia sa dotýkajú takmer každej oblasti nášho života.

Pracovný trh čakajú v nasledujúcich rokoch výrazné zmeny. Niektoré povolania najpravdepodobnejšie zaniknú. Podľa OECD je ohrozených až 34 % pracovných miest u nás, vzniknú však nové pozície.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čoraz viac pracovných pozícií nahrádza technika. „Stredná a východná Európa bude v nasledujúcich rokoch čeliť významnému vplyvu automatizácie a náhrade mnohých súčasných pracovných miest strojmi,“ upozorňuje analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Ako doplnila, najvýraznejšie by to podľa najnovších údajov OECD malo postihnúť Slovensko, pričom ohrozených je až 34 % pracovných miest. Netreba však zúfať. „Slovenskí zamestnanci si musia uvedomiť, že záruka rovnakého povolania s rovnakou pracovnou činnosťou počas celého života jednoducho v zdravej spoločnosti nemôže fungovať. Ľudia tak musia začať považovať nové veci na trhu práce za príležitosť, a nie hrozbu,“ odporúča Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia.

Podľa nej okrem technických zručností vidia, že firmy majú čoraz viac záujem o takzvané mäkké zručnosti. Teda také, ktoré roboty nikdy nenahradia. „V tomto smere je pre firmy dôležité, aby mali títo ľudia kritické myslenie, prezentačné zručnosti, schopnosť rozhodovať, aby sa nebáli zodpovednosti, kreatívne myslenie a mnoho ďalšieho,“ doplnila Richterová. Od roku 2000 zaniklo na svete pre automatizáciu približne 1,7 milióna pracovných miest v priemysle, vrátane 400-tisíc v Európe, 260-tisíc v Spojených štátoch a 550-tisíc v Číne.

Potrebujeme robotických operátorov

Miroslava Remenárová, Jaguar Land Rover Otvoriť galériu Miroslava Remenárová Zdroj: anc

- Automobilový priemysel čelí nebývalým zmenám, keďže budúce automobilové technológie rýchlo menia požiadavky na zručnosti v odvetví. Aby sme mohli naďalej poskytovať automatizované, prepojené a elektrické technológie, máme väčší dopyt po digitálnych a elektrických zručnostiach zamestnancov. Náš najmodernejší závod v Nitre odzrkadľuje vysoké štandardy vyspelých technológií, využívame pri výrobe stovky robotických zariadení, ktoré obsluhú naši zamestnanci. Aj v rámci aktuálnej náborovej kampane ponúkame prácu na pozície, ako robotický operator.

Miriam Filová Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Otvoriť galériu Miriam Filová Špániková Zdroj: anc

- Riešia firmy robotizáciu?

V dôsledku zvyšujúcich sa nákladov, ako aj modernizácie výroby čoraz viac zamestnávateľov investuje do automatizácie a robotizácie. Často sa medzi verejnosťou diskutuje o tom, koľko pracovných miest to zasiahne a koľko nových pracovných miest môže byť zároveň vytvorených.

- Nahradí technika ľudí?

Automatizácia a roboty budú mať významný vplyv na budúcnosť práce. V dôsledku prevratných zmien na trhu práce. ako je napr. umelá inteligencia, môžu nahradiť potrebu ľudských pracovníkov, avšak na strane druhej ten istý technologický pokrok by tiež mohol viesť k vytvoreniu nových pracovných miest.

- Aké povolanie to ovplyvní?

Roboty môžu nahradiť monotónnu, ťažkú alebo nebezpečnú prácu, roboty novej generácie sa tak môžu stať fyzickými partnermi pracovníkov. Okrem toho môžu byť obzvlášť užitočné pre ľudí s telesným postihnutím. Zatiaľ čo súčasné roboty nahrádzajú najmä robotníkov, tento trend zasiahne aj administratívne povolania, keď sa začne využívať umelá inteligencia.

- Aké sú hlavné pozitíva?

Niet pochýb o tom, že vďaka robotom sa zvýši produktivita, čo je dobré pre ekonomiku, ako aj pre spoločnosť, keďže to vedie k vyššiemu HDP. Automatizácia a roboty majú zároveň potenciál stabilizovať ekonomiku v starnúcej spoločnosti.

Vyššie nároky na ľudí

Lucia Kovarovič Makayová, Volkswagen Slovakia Otvoriť galériu Lucia Kovarovič Makayová Zdroj: anc

Ako najväčší výrobca vozidiel v krajine využívame stovky robotov a ďalšiu automatizačnú techniku. Vďaka nej dokážeme ľudí odbremeniť od fyzicky najnáročnejšej práce. Z personálnej stránky so sebou tento trend prináša práve vznik nových povolaní a čoraz vyššie nároky na kvalifikovanú pracovnú silu.

Technológie v poľnohospodárstve

Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva Otvoriť galériu Eva Sadovská Zdroj: anc

Aj v poľnohospodárstve sa s robotizáciou stretávame čoraz častejšie. Autonómne robotické systémy už aj v súčasnosti môžu zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť prevádzky v porovnaní s klasickými technológiami a postupmi. Niektoré roboty v poľnohospodárstve dokážu priamo nahradiť ľudskú prácu, ktorá je v tomto sektore nedostatková. Na druhej strane niektoré novinky nemajú za úlohu odborníkov nahradiť, ale majú byť pre nich dobrým pomocníkom.

Tieto profesie nie sú ohrozené

- lekár, zdravotná sestra

- učiteľ

- šéfkuchár

- výživový poradca, tréner

- sociálny pracovník

- fyzioterapeut

O svoju prácu môžu prísť

-pokladník, predavač

- vodič

- dojička

- poisťovák

- operátor výroby v automobilovom priemysle

- obsluha strojov

Ľudia sa boja o prácu

Filip Ambróz, pracovný psychológ

Ľudia nástup nových technológií vnímali (a vnímajú) často s obavami. V súvislosti s prácou ide najmä o obavy, že technológia bude konkurovať ľudskej pracovnej sile a to povedie k strate zamestnania. Tieto obavy sú určite opodstatnené, pretože technológia naozaj pôsobí na štruktúru pracovného trhu, kedy niektoré zamestnania postupne zanikajú a iné, naopak, vznikajú. To, čo ľudia často nevedia, je, že technológie vytvárajú viac príležitostí, ako rušia.

Viac miest vznikne, ako zanikne

Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne

Najnovšia správa Svetového ekonomického fóra uvádza, že celosvetovo by práve z dôvodu nových technológií mohlo do roku 2022 zaniknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 miliónov nových pozícií. Očakáva sa, že sa bude meniť aj druh pracovného pomeru. Práve ten trvalý môže ísť viac do úzadia.