Na Záhorí videli ďalšie medvede: Polícia vyzýva ľudí k opatrnosti

Trnavská polícia upozorňuje na sociálnej sieti na výskyt ďalších medveďov na Záhorí.

Tentokrát pozorovali pri obci Kamenec-Prievaly v okrese Senica medvedicu aj s mláďatami. "Pri potulkách miestnymi lesmi dbajte na zvýšenú opatrnosť. Ak by ste medvede videli, k zvieratám sa nepribližujte a ich výskyt oznámte ihneď poľovnému združeniu Kamenec, prípadne na obecný úrad alebo na najbližšej policajnej stanici," upozorňuje polícia.

Na výskyt medveďov v Malých Karpatoch a na Záhorí upozorňovala nedávno aj Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. "Môžeme predpokladať, že sa v tomto regióne pohybujú dva až tri jedince," uviedli. Dodali však, že medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, takže na základe doterajších údajov je ťažké presne určiť, koľko jedincov sa v regióne nachádza. Správa CHKO vysvetlila, že do južnejších regiónov sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince vo veku asi dva až štyri roky. "Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inam, závisí od viacerých faktorov, napríklad od dostatku potravy či miery rušivých vplyvov," uviedli štátni ochranári.

Správa CHKO Malé Karpaty tvrdí, že verejnosť nemá dôvody na obavy. Pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. "Doteraz neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďa, či by išlo o škody na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne nám nie sú doteraz známe prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote," zdôraznili štátni ochranári.

Zároveň však upozornili, že v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, je vhodné správať sa primerane hlasno, netreba tiež vchádzať do neprehľadného terénu či húštiny. "Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety," pripomenula správa CHKO. Medveď hnedý je zákonom chránený živočích. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody alebo Správu CHKO Malé Karpaty.