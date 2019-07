Súťažiacu v českej verzii šou MasterChef požiadal priateľ pred kamerami o ruku: Smutný koniec

Lea Skálová sa zviditeľnila v kulinárskej šou MasterChef Česko 2019.

Ako píše Blesk.cz, hoci na víťazstvo nesiahla, dostala sa v súťaži ďaleko a odniesla si nezabudnuteľný zážitok - priamo pred televíznymi kamerami ju jej priateľ požiadal o ruku. ,,Mami, ja sa budem vydávať!" kričala vtedy nadšene v epizóde, ktorá bola odvysielaná v máji.

Teraz však vysvitlo, že zo svadby nič nebude. ,,Musím povedať, že s priateľom spolu už nie sme. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli asi obaja. Bolo to možno viac z mojej strany je to asi tým všetkým, čo sa teraz okolo mňa deje," vysvetlila Lea v rozhovore pre novaplus.cz. ,,Uvedomila som si, čo chcem robiť, a v tom sme sa skrátka nezhodovali. Som rada, že sme na to prišli skôr, než sa svadba odohrala," dodala milovníčka varenia.