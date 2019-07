Tragédia v Rusku: Pri páde vrtuľníka zahynuli piloti, ktorí učili Putina lietať

Dvaja letci, ktorí svojho času naučili ruského prezidenta lietať na motorovom rogale, prišli o život pri páde súkromného vrtuľníka v okolí Moskvy.

Oznámil to v pondelok server Newsru.com s tým, že k nehode došlo v nedeľu. Vrtuľník typu Robinson R-22M sa podľa očitých svedkov pokúsil o núdzové pristátie na poli pri dedine Barskoje-Melečkino, pravdepodobne kvôli nejakej poruche, ale prudko udrel o zem a rozpadol sa. Pri katastrofe zahynul šesťdesiatštyriročný inžinier Igor Nikitin, ktorý stál na čele ruskej federácie ultralight, a hlavný inžinier študentskej konštrukčnej kancelárie moskovskej technickej univerzity civilného letectva Oleg Černigin.

Nikitin patril k najskúsenejším pilotom motorových Rogal v Rusku, prvé postavil ešte za sovietskych čias v roku 1982 pre potreby geológov. Černigin bol zase autorom viac ako 15 vedeckých prác o ultraľahkých lietadlách.

Ruský prezident Putin, známy ako milovník dobrodružných kúskov, sa 6. septembra 2012 blysol v úlohe vodcu kŕdľa ohrozených žeriavov bielych, ktorému ako pilot motorového rogala mal ukazovať bezpečnú cestu zo Sibíri do teplejších končín. Prezident prezradil, že s motorovým rogalom sa učil lietať poldruha roka, než si trúfol na let v ornitologickej stanici pri Salicharde, ležiacom na severnom polárnom kruhu.

Projekt Let nádeje spočíva v tom, že pilot Deltaplane v bielom oblečení, napodobňujúcim vzhľad dospelého žeriava, v úlohe "vedúceho samca" ukazuje umelo odchovaným mladým žeriavov bezpečnú trasu ťahu do teplejších krajín: z Jamal cez západnú Sibír a Kazachstan na juh Uzbekistanu, kde vtáky majú prezimovať. Podľa ornitológov sa tak skráti doterajšia migračná trasa. Vzácne vtáky sa tiež vyhýbajú stratám, hroziacim od pytliakov pri prelete z Afganistanu a Pakistanu do Indie.