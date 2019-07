Sabbatini už myslí na OH 2020: V Tokiu bude golf veľká zábava!

Jasný a čoraz viac reálny cieľ. Pre profesionálneho golfistu Roryho Sabbatiniho (43), ktorý minulý rok prijal slovenské občianstvo, je ním štart na OH 2020 v Tokiu.

Svojimi výkonmi v aktuálnej sezóne sa k nemu čoraz viac približuje! Rodák z Juhoafrickej republiky získal v decembri slovenský pas a jednou z hlavných motivácií boli práve olympijské hry v Tokiu.

Momentálne má k nim výrazne našliapnuté. V olympijskom rebríčku sa nachádza na 35. mieste, pričom na OH sa kvalifikuje najlepších šesťdesiat. „Japonci sú golfoví fanatici. Na turnajoch PGA majú vlastné súkromné TV štáby. Na olympiáde bude golf jedna veľká zábava. Je to vždy mimoriadna česť štartovať na takomto podujatí a ja verím, že na ňom budem reprezentovať Slovensko. Zároveň verím, že to pomôže k väčšej popularite tohto športu v krajine,“ uviedol Sabbatini počas včerajšej tlačovej konferencie v Bratislave.

Hneď potom už odcestoval do Severného Írska na najstarší z major turnajov The Open. „So štartom a výsledkami v sezóne som spokojný, teraz sa teším na turnaj The Open. Aj tam sa pokúsim o čo najlepší výsledok,“ ubezpečil Rory Sabbatini. Zo Severného Írska sa opäť vráti na Slovensko a od 23. júla absolvuje tréningy s členmi reprezentácie i mladými talentmi.