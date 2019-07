Prípad horúcej komunikácie Kollára s neplnoletou Simonou: Nečakaný krok polície po 2 rokoch

Opozičný poslanec Boris Kollár musel pred dvomi rokmi na polícii vysvetlovať svoju pikantnú komunikáciu s neplnoletou klientkou resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Polícia vtedy vo veci viedla trestné stíhanie pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ukázalo sa, že prípad na jar v tichosti uzavreli s konštatovaním, že poslanec zákon neporušil. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

Kollár už počas výsluchov priznal, že si s dievčaťom písal. Dodal však, že netušil, koľko má rokov. „Stále to bolo to isté. Stále tie isté otázky, či som vedel, koľko má rokov. No nevedel som, samozrejme, nevedel,“ opísal vtedy výsluch, na ktorom strávil šesť hodín.

Spomínané dievča podľa vlastných slov nekontaktoval prvý, vždy ho kontaktovala ona sama. Ako prvý sa jej, ako tvrdí, ozval len vtedy, keď na sociálnej sieti videl pátranie. Pýtal sa jej, či je v poriadku, na čo mu ona odpísala, že áno. Tvrdí, že sa s dievčaťom nikdy nestretol, nevedel, koľko má rokov, ani že je klientka resocializačného zariadenia.