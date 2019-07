Tour de France pokračuje deviatou etapou: Aké sú šance Sagana?

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara (58) prehovoril o šanciach slovenského cyklistu Petra Sagana (29) v deviatej etape Tour de France.

"Myslím si, že nedeľná etapa môže mať dva scenáre. Favoriti na celkové víťazstvo v takýchto etapách viac-menej neútočia. Väčšinou si to rozdajú so sebou, keď je dojazd do kopca. Snažia sa však byť vpredu, aby im neušiel niekto, kto by ich v tomto ich úsilí mohol ohrozovať. Medzi nimi k posunom v poradí nepríde.

Druhým scenárom môže byť únik cyklistov zo zadných pozícií. Môže vydržať do konca etapy, alebo príde do cieľa väčšia skupina odolných klasikárov a adeptov na celkové víťazstvo. Tu vidím veľkú šancu pre Sagana – ale aj pre Van Avermaeta či Matthewsa, ktorí sú zo šprintérov odolnejší, aj keď ide o kopcovitú etapu," hovorí Privara.

Štart: 13.25 hod. (Saint-Étienne) Cieľ: 17.30 hod. (Brioude)

Profil: Kopcovitý (170,5 km) Šanca Sagana: veľká