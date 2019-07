Návrat Fernanda Alonsa do F1? McLaren ho v tom podporí

Španielsky automobilový pretekár Fernando Alonso by sa mohol čoskoro vrátiť do F1. Ambasádor tímu McLaren si podľa šéfa Zaka Browna môže pokojne hľadať angažmán u konkurencie bez toho, aby prišiel o svoju pozíciu. Alonsa spájajú s tímom Red Bull, za ktorý by mohol štartovať od nasledujúcej sezóny.

Dvojnásobný majster sveta odjazdil s McLarenom 95 veľkých cien, vyhral štyri a získal 241 bodov. V tíme pôsobil najskôr v roku 2007 a potom aj v rokoch 2015 až 2018. Vlani však oznámil odchod z F1, súťažil vo vytrvalostných pretekoch a s Toyotou dvakrát triumfoval na 24 hodín Le Mans. S McLarenom sa tento rok nekvalifikoval na Indianapolis 500. V Británií vsadili na netradičné spojenie: James Bond na Red Bulle "Fernando zostáva ambasádorom McLarenu. Máme s ním skvelý vzťah rozprávame sa aj o jeho plánoch do budúcnosti. Ak sa bude chcieť vrátiť do F1 a pôsobiť v inom tíme, podporíme ho. My nemáme voľné miesto," citovala Browna agentúra AFP.