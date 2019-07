Legendy Gott a Bohdalová: Prečo im to spolu nevyšlo?

Velikán českej hudobnej scény Karel Gott (79) zanechal počas svojej kariéry obrovské dojmy v mnohých ľuďoch.

Tak to bolo aj v prípade herečky Jiřiny Bohdalovej (88). Pravdu o tom, ako to v skutočnosti medzi ňou a maestrom bolo, pri príležitosti spevákovho jubilea povedala známa umelkyňa na rovinu.

Aké by to bolo, keby namiesto Ivany Gottovej (43) stála po boku velikána Karla práve Bohdalová? Znie to priam neuveriteľne, no v minulosti to nebolo až také nepravdepodobné. Spevákova matka Marie si mala totiž počas svojho života vždy tajne priať, aby sa jej milovaný syn dal dokopy práve s Jiřinou. Táto predstava sa jej však nikdy nenaplnila.

Herečka sa pritom netají tým, že Karel jej spočiatku ako muž vôbec neimponoval. „Natáčali sme Komedie s klikou, kde som sa prvýkrát stretla s Karlom, chudým chlapcom, ktorý mi tam v bare šepkal čosi do uška,“ prezradila o prvom stretnutí s viacnásobným zlatým Slávikom Bohdalová s tým, že časom sa jej pohľad na Gotta zmenil.

„Ako mladík nebol nič extra, ale keď už bol vo svojom veku, začal byť môj typ,“ priznala Jiřina v rozhovore pre denník Blesk. Čo teda bránilo naplneniu sna Gottovej mamy? „Nechcel sa ženiť,“ rázne pripomenula herečka. Tá dnes berie maestra ako skvelého kolegu a dobrého kamaráta, o ktorom by nepovedala ani jediné krivé slovo.