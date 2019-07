Karel Gott sa stal speváckou legendou: V prvej súťaži ale úplne pohorel

Pri nohách mu ležali milióny žien, na konte má milióny predaných platní, milióny odohraných piesní v rádiách a v televíziách a jeho majetok odhadujú na neuveriteľných 900 miliónov českých korún (35 miliónov eur).

Maestro Karel Gott oslavuje 80 rokov a za všetky jeho milióny môže dar, ktorý dostal do vienka – zlatý hlas. Prečítajte si príbeh legendy, ktorá navždy zmenila nielen československú hudobnú scénu.

1939 - Zrodil sa talent

Na výročie dobytia parížskej Bastiky, 14. júla 1939, sa manželom Karlovi a Marii narodil v Plzni chlapec. Dostal meno po otcovi. Vtedy ešte nikto netušil, že malý Karel dostal do vienka úžasný hlas. Ako chlapec sa túžil stať maliarom. V roku 1954 dokonca robil skúšky na pražskú umeleckopriemyslovú školu UMPRUM, no do školy ho neprijali. A hoci sa učil za elektromontéra, nikdy sa ním v skutočnosti nestal. Od roku 1957 pracoval Karel Gott až do 19.3.1960 ako elektrotechnik v skúšobni elektrických točivých strojov ČKD Stalingrad v Prahe 9 - Vysočanoch. Bol však predurčený stať sa spevákom. Svoju lásku k maľovaniu však popri speváckej kariére zhmotnil do množstva obrazov a jeho výstavy majú po celom svete veľký úspech. "Je to dar osudu, že mám koníčka. To je také to krásne šialenstvo," tvrdí dnes 42-násobný Zlatý slávik.

1958 - Pohorel v speváckej súťaži

Keď sa v roku 1958 prihlásil do speváckej súťaže Hledáme nové talenty, ktorá sa konala v pražskom Slovanskom dome, napodiv pohorel na celej čiare. Ale len u odbornej komisie. Naopak, publiku sa jeho spev páčil. Pomaličky začal spievať v pražských džezových kaviarňach Vltava a Alfa. Od začiatku bol iný, autentický, a to ho robilo výnimočným. Vzápätí, v roku 1960 urobil životné rozhodnutie, keď odišiel z fabriky ČKD. Urobil skúšky na konzervatórium a stal sa žiakom legendárneho profesora Konstantina Karenina.

1962 - Prvá gramofónová platňa

Začínajúci spevák zvíťazil v roku 1962 v súťaži Hledáme písničku pro všední den. Súťaž usporadúvali od roku 1958 na podnet vtedajšieho Kruhu priateľov modernej tanečnej hudby a Štátneho hudobného vydavateľstva. Víťazné dueto Vlasty Průchovej a Karla Gotta „Až nám bude dvakrát tolik“ je vôbec prvou gramofónovou platňou Karla Gotta v jeho bohatej diskografii. V tomto roku sa Gott prvý raz objavil vo výsledkoch v ankete Zlatý slávik. Patrilo mu však 49. miesto, dostal 3 hlasy.