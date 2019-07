Ešte pred rokom pretekal na Slovensku: Teraz je lídrom Tour de France

Vlani sa Giulio Ciccone blysol triumfom vo vrchárskej súťaži na pretekoch Okolo Slovenska. Nazbieral 87 bodov a o 46 bodov zdolal Slováka Martina Haringa na druhom mieste.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Taliansky mladík sa už potom dlho neohrial v prokontinentálnom tíme Bardiani-CSF a podpísal zmluvu na dva roky so zástupcom WorldTour Trek-Segafredo. A v jeho drese dáva o sebe poriadne vedieť. Na Giro d'Italia vyhral etapu a stal sa víťazom súťaže vrchárov. Po vysiľujúcich troch týždňoch v talianskych kopcoch prekvapujúco zamieril na Tour de France a ani na najslávnejších pretekoch Grand Tour nie je do počtu. Po šiestej etape s drastickou koncovkou vo vyše 20-percentnej "stene" na La Planche de Belles Filles sa práve Ciccone obliekol do žltého dresu lídra.

"Splnený detský sen, niečo neuveriteľné. Moja prvá Tour de France a hneď žltý dres?," súkal zo seba nový držiteľ najcennejšieho trička, ktorý v celkovom poradí o 6 sekúnd predstihol Francúza Juliana Alaphilippa.

Keď v závere dlhočizného úniku 24-ročný rodák z Chieti neudržal tempo Dylana Teunsa, myslel si, že mu ušlo víťazstvo v etape aj líderská pozícia celkovo. O takmer dve minúty neskôr prišiel do cieľa dovtedy žltý Alaphilippe a po rýchlom prepočítaní sekúnd bolo zrejmé, že Talian sa môže tešiť. "Keď som bol chlapec, sledoval som v televízii Giro d'Italia aj Tour de France a teraz mám na sebe žltý dres. Je to čarovný, ale aj trochu divný pocit. Kedysi som sa pozeral na Contadora a Schlecka ako sa šplhajú do kopcov na Tour a tiež na Nibaliho na Giro d'Italia. Veľmi som obdivoval Purita Rodrígueza za jeho štýl jazdy v kopcoch. Teraz som tu ja," priznal Ciccone, cituje ho Cyclingnews.

Ciccone je vzdialený príbuzný s americkou speváčkou Madonnou (spoločné korene v talianskom regióne Abruzzo), ale na dvoch kolesách mu to ide oveľa lepšie ako za speváckym mikrofónom. Prvú etapu na Giro d'Italia vyhral už pred dvoma rokmi, ale až tento rok to na týchto pretekoch rozbalil naplno. Aj preto nemal v pláne cestovať na Tour de France. "Nakoniec som vzhľadom na solídnu formu usúdil, že pomôžem lídrovi nášho tímu Richiemu Portemu a tiež nazbieram skúsenosti. Na našom pôvodnom pláne s jedným lídrom pre celkové poradie nič nemení fakt, že som momentálne v žltom," vysvetlil Ciccone.

V piatok čaká na pelotón Tour de France najdlhšia etapa /230 km/ z Belfortu do Chalon-sur-Saone a Ciccone sa teší na dlhý deň v žltom drese. "Budem si to užívať, ale zároveň budem mať na pamäti, že som tu pre Richieho. Má dobrú formu, čo platí aj po Baukem Mollemovi. Budeme jazdiť tak, aby sme boli úspešní," dodal Ciccone.