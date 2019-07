Žena, ktorú po narodení ukradli, po 50 rokoch našla svoju biologickú rodinu: Zdrvujúce zistenie o matke!

Španielka Inés Madrigalová, ktorá bojovala za práva detí odňatých biologickým rodičom počas diktatúry Francisca Franca, vo štvrtok oznámila, že vďaka testom DNA našla svoju biologickú rodinu.

Franco sa po nástupe k moci po občianskej vojne snažil vyčistiť Španielsko od vplyvu marxizmu. Diktátorský režim z tohto dôvodu odoberal novorodencov ľavičiarom. Neskôr v 50. rokoch minulého storočia už brali aj novorodencov z chudobných rodín a narodených mimo manželstva.

Otvoriť galériu Inés Madrigalová na archívnej snímke z októbra 2018 Zdroj: TASR Madrigalová vo štvrtok informovala, že vďaka americkej databáze DNA vypátrala päť desaťročí po svojom narodení svojich štyroch nevlastných súrodencov. "Konečne som vylúštila hádanku svojho života. Teraz viem, kto som a odkiaľ pochádzam," uviedla na tlačovej konferencii v Madride. Dodala, že jej biologická matka už nežije - zomrela v roku 2013 vo veku 73 rokov.

Španielsky súd vlani rozhodol, že Madrigalovú v roku 1969 uniesol gynekológ Eduardo Vela, ktorý následne sfalšoval aj pôrodnú správu. Vela sa pred obvineniami z účasti na únosoch detí bránil tvrdením, že len "podpisoval papiere bez toho, aby sa na ne pozrel". Madrigalová tak sa tak oficiálne stala dcérou neplodnej ženy - Inés Pérezovej, ktorá nikdy nerodila. O tom, že je adoptovaná, sa Madrigalová dozvedela od Pérezovcov, keď mala 18 rokov. Pravdu o tom, akým spôsobom sa do rodiny dostala, jej Pérezová odhalila až v roku 2010 - tri roky pred svojou smrťou.

Madrigalová najnovšie uviedla, že jej novonájdení pokrvní príbuzní jej tvrdia, že jej biologická matka ju poskytla na adopciu z vlastnej vôle. Práve toto odhalenie zrejme podľa agentúry AP poškodí šance Madrigalovej na víťazstvo v spore s Velom, o ktorom rozhoduje najvyšší súd po tom, ako sa odvolala proti verdiktu nižšieho súdu, ktorý Velu síce uznal za vinného, ale deklaroval, že zločin je už premlčaný.

Štátna prokuratúra v Madride vo štvrtok už medzičasom vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že vzhľadom na nový zvrat v prípade Madrigalovú nemožno považovať za obeť krádeže. Madrigalová však na tlačovej konferencii uviedla, že podľa jej presvedčenia gynekológ Vela porušil zákon tým, že ako lekár mal povinnosť úradne zaregistrovať jej narodenie, ale nespravil to. "Zaobchádzal so mnou ako so šteňaťom. Štát nikdy nevedel, že existujem," dodala.

Madrigalovej prípad sa v Španielsku ako prvý dostal pred súd. Väčšinu sporov ohľadom krádeže detí súdy odmietli vzhľadom na premlčaciu lehotu.

Ako uviedla agentúra AP, deti brali matkám hneď po pôrode a následne ich dali na adopciu. Rodičky často oklamali, že ich deti zomreli niekoľko hodín po narodení a nemocnica sa postarala o ich pohreb. Režim tento postup odôvodňoval tým, že bude lepšie, ak dieťa vychová majetná, konzervatívna a rímskokatolícka rodina.

Systém krádeží novorodencov v Španielsku zahŕňal rozsiahlu sieť lekárov, zdravotných sestier, rehoľných sestier a kňazov. Pretrval aj po páde Francovho režimu po jeho smrti v roku 1975. Ilegálna sieť obchodovania s novorodencami sa pretrhla až v roku 1987, keď v Španielsku prijali nový zákon o adopciách.