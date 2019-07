Šimpanz Koko sa po 10 rokoch vyliečil z hlbokej depresie: Dojímavé stretnutie s ošetrovateľom

Do zoologickej záhrady v Skopje, metropole Severného Macedónska, sa vo štvrtok vrátil 24-ročný šimpanz Koko, ktorý sa posledných desať rokov liečil v Holandsku z depresie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Bola to radosť, akú neviem opísať. Aj po tých desiatich rokoch ma Koko spoznal. Dotkli sme sa, otočil sa ku mne chrbtom, aby som ho poškrabal, a našpúlil ústa, aby sme si dali pusu," referuje o stretnutí po desiatich rokoch Kokov staronový ošetrovateľ Dragan Trajkovski.

Koko sa narodil v roku 1995 v zoologickej záhrade v Skopje. Po dvoch rokoch mu však zomrela matka a malý šimpanz upadol do hlbokej depresie. V roku 2009 ho preto zo Skopje poslali do zariadenia spoločnosti na ochranu zvierat v Holandsku, kde ho z tejto choroby dostali. Naspäť do Skopje ho poslali spolu s ďalšími troma šimpanzmi, na ktorých si v Holandsku navykol a ich strata by mu mohla spôsobiť ďalšiu bolesť.

Šimpanzy sú ohrozený druh, z ich pôvodne vyše miliónovej populácie zostalo na svete už len odhadovaných 170- až 300-tisíc jedincov.