Školáčka Mia bola len trošku nemotorná, to najhoršie však prišlo až potom: Krutý ortieľ!

Keď si rodičia malého dievčatka všimli, že je akési nemotorné, nemali ani tušenia, čo za tým môže byť.

Prvýkrát, keď si Ana a Chris McEldowney všimli, že je ich 8-ročná dcéra Mia trošku nemotorná, nič vážne si o tom nemysleli. Ako informoval portál News, odvtedy však prešlo 6 týždňov a jej koordinácia sa vôbec nezlepšovala. Rodina z Mackay, z Queenslandu, ostala nešťastná, keď mladej Mii diagnostikovali nevyliečiteľný nádor na mozgu. Ich dieťaťu zostávalo posledných 9 mesiacov života.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vzali sme ju do nemocnice, tam nám povedali, že má nejakú hmotu v strede mozgu," povedal jej otec Chris. "Podľa doktorov má pomaly rastúci agresívny typ rakovinového nádoru."

"Lekári sa vyjadrili, že to s ňou mohlo rásť už od narodenia, keďže je to pomaly rastúci nádor. Bližšie nevedeli," vysvetlil Chris. Rodine, ktorej sa má o tri mesiace narodiť ďalšie dieťa, povedali, že jediná nádej, ako predĺžiť ich najstaršej dcére život, je 6 týždňov radiácie. "Predpokladajú, že sa nádor s radiačnou terapiou môže výrazne zmenšiť, ale aj tak bude neoperovateľný," dodal Chris. "Dávali jej 9 mesiacov života, ak by sme nič neurobili. S radiáciou môže žiť ešte dva až päť rokov."

Anin brat James založil stránku Give a Little, kde sa ľudia z celého sveta finančne skladajú na pomoc so zdravotnými, cestovnými nákladmi a strate príjmu rodiny. Zatiaľ bolo vyzbieraných 52 000 dolárov (vyše 46-tisíc eur).