Dusno medzi kráskami pred začiatkom Miss: Zakročiť musela Lakatošová

Je medzi nimi rivalita?! Miss Universe a Česká miss sa tento rok spojili a vznikol unikátny projekt, kde sa rozhodne hneď o dvoch kráľovnách, ktoré poputujú na svetovú súťaž.

Nový Čas bol na sústredení finalistiek, ktoré sa nieslo v príjemnej atmosfére. Šéfka krások Silvia Lakatošová (45) však prezradila, že na začiatku to nebolo celkom ružové a musela dokonca zakročiť.

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

„Stalo sa to na prvom sústredení, ktoré bolo na Kréte. Ja som prišla trochu neskôr a počula som, že Češky sedia pri jednom stole, Slovenky pri druhom stole. Separovali sa od seba,“ vysvetlila Lakatošová rozdelenie krások na dva tábory.

To sa však nakoniec zmenilo. „Musela som to zmixovať. Sú teraz porozhadzované aj poradové čísla. Baby sú zlaté a rozumejú si. Je to iný kolektív, vzájomne sa rešpektujú. Tá naša história a kultúra, to je také niečo spoločné, že sa berú ako sestry zo Slovenska a sestry z Česka,“ uzavrela s tým, že už je všetko v poriadku.