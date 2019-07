Diváci sa po 24 rokoch dočkali: Nasledovník kultovky Pásla kone na betóne ide do kín

Zrodil sa na východe nový filmový hit?! Po 24 rokoch od filmu Milky Zimkovej - Pásla kone na betóne, východniari natočili ďalšiu celovečernú hranú snímku v šarištine. Nazvali ju Loli paradička, čo v rómskom jazyku znamená červená paradajka.

Film už zaznamenal pozitívne ohlasy na Art film Feste, kde zvíťazil v hlasovaní divákov. Ide o scenáristicko-režijný debut Víťa a Richarda Staviarskych. Dej sa točí okolo vzťahu beznohého jarmočného predavača a mladej Rómky, ktorá mu ukradne tovar. Dvojica mladých ľudí sa do seba zamiluje. Východniarsku komédiu natáčali na rôznych miestach východného Slovenska.

Veľká časť scén sa odohráva na tradičnom jarmoku v Sabinove. Jednu z hlavných postáv – Veroniku si zahrala mladá Rómka Kamila Mitrášová (19), ktorú producenti našli na konkurze v rómskej časti obce Bystré (okr. Vranov nad Topľou). „Prednedávnom som ukončila konzervatórium v Košiciach. Bol to môj prvý film, čiže nakrúcanie pre mňa nebolo jednoduché, ale všetci okolo mňa boli super,“ povedala dievčina.

„Námet vyplynul zo života. Natáčali sme dva roky - prvý rok základ filmu a potom dokrútky. Jarmoky sa totiž skončili, a tak sme si museli počkať celý rok zase na ten sabinovský,“ povedal Víťo Staviarsky. Úlohy predavača sa zhostil svidnícky mestský poslanec Michal Iľkanin. „Mal som obavy, ako to dopadne, ale zatiaľ sú reakcie divákov pozitívne, takže mi spadol kameň zo srdca,“ uza­vrel herec s tým, že film príde do kín 18. júla.

Hlášky z filmu Loli paradička



Film: A co dzifčecu chibi? Šak šicko ma! A ňe?!

Preklad: Čo dievčaťu chýba? Však všetko má! A nie?

Film: Petrik dakus prasknuty, bo som še spil a som narucal patrony. Aľe to še zrobi.

Preklad: Piecka je trochu prasknutá, lebo som do nej nahádzal náboje, ale to sa opraví.



Film: A povidz co sme še dohodľi. Nooo, že še vežmeme. A budzeme mac tri dzeci. Dvojo chlapcove a jedno dzifčatko.

Preklad: Povedz, na čom sme sa dohodli. Že sa vezmeme a budeme mať tri deti. Dvoch chlapcov a jedno dievčatko.



Film: Ty ňeši barz šumny Milan, aľe mňe še pačiš... A ešči maš šumne modre oči.

Preklad: Ty nie si veľmi pekný Milan, ale mne sa páčiš... A máš pekné modré oči.