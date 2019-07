V Snine si výtvarníci poradili s opachou: Zo škaredej stanice umelecké dielo

Chopili sa štetcov a farieb. Špatu premenili na vkusnú vstupnú bránu do mesta na východe Slovenska.

Roky zanedbanú staničnú vlakovú zastávku v Snine vyzdobili tamojší umelci v spolupráci s mestom symbolmi regiónu. Trvalo im to dva týždne, ale výsledok stojí za to.

Železničná stanica na predmestí pri starom cintoríne v Snine patrí medzi historické miesta a už dávno neslúži svojmu účelu. „Dnes sa nevyužíva na predaj a vydávanie cestovných lístkov či výpravu vlakov zo stanice. Avšak budova, ktorá slúžila na túto činnosť, ostala naďalej. No časom sa zmenila na útočisko vandalizmu. Práve preto jej umelci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Andreja Smoláka chceli dať novú tvár a farebné tóny,” uviedla hovorkyňa mesta Snina Eva Mihaliková.

Budovu skrášľovali predovšetkým pedagógovia umeleckej školy bez nároku na honorár. „Spolu sme pripravili viacero návrhov a použité boli takmer všetky. Symbolizujú dominanty a zaujímavosti mesta i regiónu. Nechýbajú tam tri sninské kostoly, zubor, socha medovej baby z Polonín či kosatec, ktorý rastie na lúkach neďaleko dedinky Hostovice,“ prezradil podrobnosti galerista a riaditeľ umeleckej školy Andrej Smolák. Umelci sa tešia, že sa im podarilo budovu skrášliť.

„Už to bola veľká hanba. Jeden známy mi dokonca hovoril, že jeho dcéra si chce pozvať do Sniny návštevu z Londýna, kde študuje, ale neurobila to len preto, lebo bývajú neďaleko stanice a veľmi sa za ňu hanbila. Teraz môžeme byť na staničku hrdí,” uzavrel Smolák.