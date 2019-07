V Bratislave sa dotácia máli, rodičia musia doplácať: Pre koho budú obedy skutočne zadarmo?

Dvojaký meter?! Obedy zadarmo sa stali témou, ktorá rozprúdila búrlivé diskusie medzi rodičmi po celom Slovensku.

No zatiaľ čo rodičia na východe sú so štátnou dotáciou spokojní, tí bratislavskí, v niektorých prípadoch, zmenu veľmi nepocítia. Niektoré mestské časti sa totiž rozhodli obedy zadarmo vykompenzovať režijným poplatkom. Nový Čas zisťoval, ako je možné, že na východe krajiny to môže fungovať aj bez tohto poplatku.

Odklepnutý zákon, podľa ktorého sa deti v základných školách budú môcť od 1. septembra stravovať v školskej jedálni zadarmo, má trhliny. Hoci štát poskytol dotáciu na obed pre každé dieťa vo výške 1,20 €, niektorým sa to zrejme máli. Kým na východnom Slovensku si tak za obedy doplatia iba rodičia žiakov druhého stupňa, v niektorých mestských častiach Bratislavy sa s poplatkom potrápia aj rodičia prváčikov. Štátna dotácia totiž nedokáže pokryť celkové náklady.

„Ministerstvo školstva nám určuje finančné pásma na nákup potravín na jeden obed. V našom prípade sú tieto náklady vo výške 1,21 € pre prvý stupeň a 1,30 € pre druhý stupeň,“ povedal hovorca Starého Mesta Matej Števove s tým, že štátna dotácia nepokrýva ani náklady na potraviny. To však nie je jediný dôvod, prečo mestská časť navýšila aj režijný poplatok z 0,50 € na 1 €. „Okrem nákladov na potraviny vstupujú do procesu výroby obedov aj náklady ako elektrina, plyn a obnova vybavenia kuchýň,“ reagoval Števove.

Podľa mestskej časti je pomenovanie „obedy zadarmo“ len nešťastne zvolený názov a nemyslí sa tým, že obedy budú celkom zadarmo. Pre rodičov by to však aj tak mohla byť zaujímavá úspora, s čím počítajú samosprávy. „V súvislosti so zavedením dotácie predpokladáme nárast stravníkov zo 65 % na 80 %,“ povedal hovorca Starého mesta v Bratislave, podľa ktorého sú už teraz jedálne preplnené. Mesto však hľadá rôzne spôsoby, ako modernizovať kuchynské vybavenie, aby tak uľahčilo aj prácu kuchárkam, ktoré sa majú kde obracať.

Na východe to vedia lacnejšie

Hoci sa zdá, že na západe štátna dotácia na obed rodičom situáciu neuľahčila, v Košiciach v tom majú jasno. Žiaci prvého stupňa majú obed v cene 1,15 €, čo znamená, že vďaka dotácii budú mať obedy kompletne zadarmo. Priplatia si iba rodičia žiakov na druhom stupni, a to 0,60 € za obed. Tamojšie školské jedálne už tretí rok za sebou vybavujú postupne novými gastrozariadeniami.

„Na túto situáciu sa pripravuje mesto Košice už od času, keď sa začalo uvažovať o obedoch zadarmo. Školám poskytujeme financie na zabezpečenie elektronických systémov na kontrolu dochádzky žiakov a pravidelne monitorujeme stav prípravy, aby sa k 1. 9.2019 mohlo pristúpiť na podávanie obedov zdarma,“ upresnila hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Je teda otázne, ako je možné, že štátna dotácia má na mestá rôzny vplyv.

Mesačný doplatok rodičov

Bratislava - Staré Mesto

Po starom:

žiaci ZŠ - 1. stupeň: 1,16 €/obed

žiaci ZŠ - 2. stupeň: 1,22 €/obed

režijné náklady: 0,50 €/deň

Koľko zaplatili- 1. stupeň: 33,20 €

Koľko zaplatili - 2. stupeň: 34,40 €

Po novom:

žiaci ZŠ - 1. stupeň: 0,01 €/obed

žiaci ZŠ - 2. stupeň: 0,20 €/obed

režijné náklady: 1 €/deň

Koľko zaplatia - 1. stupeň: 20,20 €

Koľko zaplatia - 2. stupeň: 24 €

Košice

Po starom:

žiaci ZŠ - 1. stupeň: 1,01 €/obed

žiaci ZŠ - 2. stupeň: 1,09 €/obed

Koľko zaplatili- 1. stupeň: 20,20 €

Koľko zaplatili - 2. stupeň: 21,80 €

Po novom:

žiaci ZŠ - 1. stupeň: 0 €/obed

žiaci ZŠ - 2. stupeň: 0,03 €/obed

Koľko zaplatia - 1. stupeň: 0 €

Koľko zaplatia - 2. stupeň: 0,60 €