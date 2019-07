K Patrikovi na farmu chodí neželaná návšteva, rozhodol sa konať: Uvidel zábery z fotopasce, stuhla mu krv v žilách

Majú strach o životy! Rodina Gromovcov zo Žiliny si niekoľko rokov užívala svoju malú farmu s ovečkami a ovocné sady blízko lesa v Dubnej Skale.

V posledných dňoch však ich pozemok, ako aj obydlie susedov ohrozujú medvede. Šelmy, ktoré zachytili aj kamery, stratili plachosť a zliezajú k chatárom aj za bieleho dňa, neodrádzajú ich ani železnica, kameňolom či hustá premávka hlavnej dopravnej tepny na východ. Za posledné tri týždne prišiel Patrik Groma (46) o niekoľko oviec a úrodu ovocia. Najviac sa však bojí, aby nenapadli jeho manželku či malé deti...

Patrik a Lenka (40) Gromovci majú v Dubnej Skale farmu s ovečkami už niekoľko rokov. Malé hospodárstvo susedí s ďalšou rodinou chatárov, ktorí majú na kopci dom i záhradu. Niekoľko rokov sa všetci svorne tešili z krásnej prírody. „To bola naša oáza pokoja a najmä pre deti je toto raj. Ticho, samota a zvieratká. Farmárčenie nie je ľahké, ale je zároveň krásne a deti sú tu šťastné,“ vysvetľuje Patrik.

Okrem spásania trávy sú však ovce obrovským miláčikom ich dvoch dcér - Tamarky (1) a Klárky (5). „Staršia ich rada kŕmi, hladká, naháňa sa s nimi. Je tu šťastná a je nám veľmi ľúto, že sem už nemôžeme chodiť tak často,“ hovorí smutne Lenka. Rodina totiž za posledné tri týždne už dvakrát čelila útoku medveďa na ich farme.

Počítajú škody

Kamery a fotopasce, ktoré nastavil Patrik v záhrade, pritom odhalili, že nejde o jednu a tú istú šelmu! „Napočítal som ich päť. Dva mladé, jedna stará v páre s mladším a jeden starší medveď. To sme tu nikdy nezažili toľko medveďov. Pohybujú sa tu bežne počas dňa. Minule sa priblížili k susedovi k chatke za bieleho dňa na 30 metrov,“ hovorí Patrik.

„Bolo to strašné, mama ich spozorovala v záhrade a odohnali sme ich krikom,“ dopĺňa farmára ďalší chatár Marián Brašeň. Okrem psychickej ujmy v podobe šoku utrpeli Gromovci aj materiálne škody - len za posledné 3 týždne prišli o 4 ovce, bal senáže, zničené sú i ovocné kríky a stromy. „Bol som to nahlásiť na okresnom úrade viackrát, čakám, čo sa bude diať. Zatiaľ sa nedeje nič,“ vraví.

Podľa Rolanda Tretiníka zo správy Národného parku Malá Fatra je oblasť Dubnej Skaly jedným z koridorov, ktorým medvede a iné zvieratá prechádzajú z Lučanskej Fatry do Krivánskej. To, že namiesto putovania ďalej ostávajú v oblasti, je podľa Patrika dôsledkom premnoženia a nedostatku potravy hore v lese. „Vyrúbali sme im les, vyzbierali plody aj huby, tak zliezajú dolu k nám,“ dodáva nešťastne. Na ochranu pozemku si zaobstaral aj dvoch rotvajlerov a elektrické ploty, všetko márne.

Ochráni ich trus?

Farmár vraví, že v posledných rokoch prišiel celkovo o desiatky hospodárskych zvierat, teraz sa však ataky stupňujú, a tak sú v strehu a nechodia hlbšie do lesa. „Jediné, čo môžeme urobiť, je: zamknúť sa v chatke, alebo skočiť do áut a rýchlo odísť,“ vraví Lenka. Patrik sa rozhodol vyskúšať experiment, o ktorom sa náhodou dozvedel pri pozeraní dokumentu o Afrike.

„Bol som si vypýtať tigrie exkrementy v zoo v Oškerde pri Žiline a roztrúsil som ich v okolí farmy. Pach môže medvede zmiasť a nepôjdu do oblasti, kde cítia tigra. Či a ako dlho toto môže fungovať, to neviem, ale myslím si, že by nám pomohla čiastočná regulácia stavu medveďov,“ uzatvára.

Ďalšie stretnutia s medveďmi

25. 5. 2019

Maco vystrašil obyvateľov v pezinskej lokalite Baba-Kučišdorfská dolina. Nočného návštevníka zachytili fotopasce na mieste, kde bola ešte pár hodín predtým odfotená rodina s malými deťmi.

29. 5. 2019

Ďalší medveď sa promenádoval po Cintorínskej ulici v Ružomberku. Po tom, ako ho vystrašilo okolo idúce auto, bleskovo vyliezol na strom pri jednom z domov.

10. 6. 2019

Po sociálnych sieťach sa šírilo video zachytávajúce partiu zrejme pilčíkov, ktorým sa šelma zjavila pri aute. Následne mu však partia začala hrubo nadávať a splašene sa dal na útek.

Poľovníci: Ľudia majú zlý prístup k prírode

Podľa Petra Marčulinca, predsedu Oblastnej organizácie poľovníckeho zväzu v Žiline, o regulácii medveďov rozhoduje ministerstvo životného prostredia. „Rozhodnutie však ministerstvo robí väčšinou individuálne a o jedincoch medveďoch. Skutočnosť, že sa dnes vyskytujú už aj na juhu Slovenska, kde naozaj nemajú čo hľadať, alebo že sa voľne pohybujú medzi ľuďmi a za bieleho dňa, je výsledkom zlého prístupu človeka k prírode,“ vraví s tým, že sa vedú dvoje štatistiky o počte medveďov.

„Podľa ochrancov prírody v súčasnosti je na našom území pod 1 500 medveďov, my poľovníci však hovoríme o počte blížiacom sa k 2 000 medveďom,“ dodáva. „Posledný monitoring pozorovaním sa robil v roku 2003, teraz o tri týždne budeme my mať zrátanie stacionárneho monitoringu medveďa hnedého, ktoré sa robí iba v Malej Fatre. My používame číslo profesora Pauleho z roku 2015 - a to je 1 256 medveďov na Slovensku," vysvetľuje riaditeľ NP Malá Fatra Michal Kalaš.