Podľa sudcu sa na seba podobajú: Spevák Julio Iglesias sa stal otcom 43-ročného Španiela

Spevák Julio Iglesias je biologickým otcom 43-ročného Španiela, s ktorého matkou mal Iglesias krátku známosť v roku 1975. Rozhodol o tom v stredu španielsky súd.

Verdikt znamená víťazstvo pre niekdajšiu balerínu Mariu Santosovú a jej syna Javiera Santosa Sáncheza, ktorí sa s Iglesiasom súdi už 30 rokov. Sedemdesiatpäťročný Iglesias odmietol podstúpiť test DNA. Sudca rozhodol na základe "zjavnej fyzickej podobnosti" a výpovede matky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Interpret milostných piesní a citlivých balád má osem ďalších detí, vrátane popového speváka Enriqua Iglesiasa. Julio Iglesias predal vyše 300 miliónov platní so skladbami naspievanými v 14 jazykoch. Tento rok v máji získal Grammy za celoživotný prínos.

Na súdne pojednávanie, ktoré sa v stredu konalo vo Valencii, sa nedostavil. Sudca vzal pri rozhodovaní do úvahy podobnosť oboch mužov a výpoveď Santosovej. Tá podľa neho týždennú známosť so spevákom v čase, keď bol počatý jej syn, hodnoverne doložila. Iglesias sa môže odvolať, ale jeho právny zástupca to agentúre AFP nepotvrdil. Iglesias sa sústavne odmieta podrobiť testu DNA. Posledný proces podnietila neuveriteľná epizóda - najatý detektív na pláži v Miami vzal fľašu s vodou, ktorú tam nechal jeden zo spevákových potomkov, a to Julio Iglesias mladší, keď tam surfoval. Podľa právneho zástupcu test DNA preukázal, že Javier Santos Sánchez a Julio Iglesias mladší sú bratia. Súd však odmietol test prijať ako dôkazný materiál.

"Nepýtajte sa ma, koľko mám bratov - sám to neviem," povedal vlani v televízii Julio Iglesias mladší. Spevák je otcom veľkej rodiny - má osem detí. V roku 2010 sa oženil s dlhoročnou priateľkou, bývalou holandskou modelkou Mirandou Rijnsburgerovou, s ktorou má päť detí (troch synov a dve dcéry-dvojičky). S prvou manželkou Isabel Preyslerovou má ešte dcéru Chábeli a synov Julia a Enriqua, ktorí idú obaja v hudobných šľapajach svojho otca. Médiá Julia Iglesiasa často prezentujú ako neskrotného zvodcu, ktorý je "posadnutý sexom".