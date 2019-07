Obyvatelia nórskeho ostrova chcú zrušiť čas: V lete tu slnko nezapadne 69 dní

Nórsky ostrov Sommarøy chce zrušiť čas! Leží totiž za polárnym kruhom, kde cez leto nezapadne slnko 69 dní a miestnym je preto úplne jedno, koľko je hodín. Prejde ich návrh?

Sommarøy má približne 300 obyvateľov, ktorí od 18. mája až do 26. júla nevedia, čo je to tma. Majú tam totiž polárny deň, keď slnko nezapadá. „Neustále je tu svetlo a my sa podľa toho správame. Uprostred noci, čomu obyčajní ľudia hovoria napríklad dve ráno, môžete vidieť deti hrať futbal, dospelých natierať svoje domy alebo kosiť trávu. Tínedžeri zase chodia plávať,“ hovorí jeden z obyvateľov Kjell Ove Hveding (56).

Práve pod jeho vedením odovzdali obyvatelia ostrova nórskemu parlamentu petíciu, v ktorej žiadajú, abyVý­znam vidia v tom, že by mohli chodiť do školy a do práce vtedy, keď sa im to hodí. „Deti a mladí ľudia budú musieť chodiť do školy aj naďalej, ale bude tu priestor pre flexibilitu. Nie je potrebné, aby nás škola alebo pracovný čas obmedzovali,“ dodal Kjell. Táto zmena by prospela nielen domácim, ktorí by už neboli pod časovým stresom, ale i turizmu. Novinka by totiž mohla prilákať ľudí z celého sveta.

Sommarøy leží za polárnym kruhom.