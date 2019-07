Babička si myslela, že v izbe vnuka našla termo ponožky: Zistíte, čo si obula, bude vám trápne za oboch

Najradšej by sa od hanby prepadol! Muž musel babke vysvetliť, že na nohách v skutočnosti nemá ponožky...

Obrovský trapas sa stal Japoncovi, ktorého masturbačnú pomôcku si jeho starká pomýlila s termo ponožkami.

Muž si uvedomil, že niečo nie je v poriadku, keď vkročil do izby svoje babičky a na jej nohách zočil jemu známu vec. Dve umelé vagíny, ktoré využíva ako masturbačné pomôcky, mala jeho babka na nohách mysliac si, že ide o ružové termo ponožky. Prišlo k najhoršiemu a muž musel babke povedať, čo si skutočne obula. Aby bol trapas dokonaný, babke nešlo "ponožky" vyzuť z chodidiel. Trvalo dosť dlho, kým sa ich zbavila. Bez asistencie vnuka by to starká zrejme sama nezvládla.

Trápny príbeh sa na sociálnej sieti zmenil na inzerát, keď dal muž svoje sexuálne pomôcky "do pľacu". Tvrdí, že po tom, čo sa stalo, ich už ďalej nemôže používať...

Šialený príbeh, o ktorom informoval unilad.co.uk, sa odohral v Japonsku a na Twitteri sa šíri ako mega úspešný virál.