Šokujúci príbeh misionárky: Renee prišla do Ugandy pomáhať, zabila vyše sto detí?!

Neuveriteľný príbeh ženy, ktorá mala pomáhať deťom v Ugande.

Američanka Renee Bachová má na krku ťažké obvinenie. Má mať totiž na svedomí niekoľko detských životov. Žalobu na ňu podala organizácia, ktorá zastupuje ženské práva v Ugande, ako aj dve matky zosnulých detí. Bachová je obžalovaná zo spôsobenia smrti dvoch detí, zahraničné médiá však píšu, že môže ísť o viac ako sto mŕtvych.

Renee podľa jej slov prišla do Ugandy pomáhať deťom, teraz je obvinená, že spôsobila ich smrť. Na pohľad mala byť anjelom v bielom plášti, ktorý pomáha, má to však háčik. Renee Bachová nemá medicínske vzdelanie a nikdy nemala pracovať ani ako zdravotná sestra, informuje americká CNN. Renee založila neziskovú organizáciu Slúžime jeho deťom, ktorá mala pomáhať africkým deťom a oficiálne sa špecializovať na podvýživu. Rodičia chorých detí jej zverovali svoje ratolesti, lebo verili, že je skúsená lekárka, vysvitlo však, že tomu tak nie je.

For someone who “only assisted medical professionals in emergency situations”.... there sure are A LOT of photos of #ReneeBach ALONE, engaging in medical care, w/ no medical professional present. If you’re only responding in crisis, you definitely DO NOT have time for photo ops. pic.twitter.com/n9rYm0ttd0 — No White Saviors (@nowhitesaviors) 4. júla 2019

Bachová mala deťom predpisovať lieky a prevádzať na nich chirurgické úkony, všetko si zapisovala na vlastný blog. "Pripojila som ho na kyslík a začala som pracovať," opisovala zákrok v jednom zo svojich príspevkov na internete. Texty doplnila aj fotkami, na jednom zábere zavádza podvýživenému dieťaťu kanylu. Podľa obžaloby mala žena chodiť verejne s bielym plášťom a stetoskopom okolo krku napriek tomu, že nemala žiadne medicínske vzdelanie ani skúsenosti v zdravotníctve. Dokonca mala miestnych rodičov prehovárať, aby svoje deti zverili sebe a nie miestnym lekárom, pretože jej západná liečba je pokrokovejšia. Dokonca mala prepisovať liečbu ich lekárov. Zákroky mala dokonca prevádzať podľa videí, ktoré si púšťala na youtube.

The story of Renee Bach is heartbreaking. She is a U.S. “missionary” who killed more than 105 Ugandan children while playing doctor. She had no medical training whatsoever - none. In fact, she didn’t even go to college. Yet she was treating and operating on children in Uganda. pic.twitter.com/TQodQU35YW — Lunionsuite (@LunionSuite) 4. júla 2019

Prehovoril aj Charles Olweny, ktorý bol osem rokov jej šoférom. Tvrdí, že každý týždeň od Renee viezol do dediny sedem až desať mŕtvych detských tiel. Ako kondolenciu mala misionárka rodičom poslať rakvu a vrece kukurice, informuje CNN.

Bachovej obhajca akékoľvek obvinenia a odmieta tvrdí, že ide len akúsi pomstu od konkurenčných neziskových organizácií. Dodáva, že pre klientkinu organizáciu pracovali lekári a zdravotné sestry a ona im len napomáhala v krízových situáciách.