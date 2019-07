Diplomat Kukan stratil pri Blahovi nervy: Vojna na sociálnej sieti

Vždy pokojnému a uvážlivému diplomatovi praskli nervy!

Bývalého ministra zahraničných vecí a exposlanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana (79) rozčertil status smeráckeho poslanca Ľuboša Blahu (39) až tak, že prekvapujúco zabudol na diplomatický slovník. Stalo sa tak po tom, čo Blahove nevyberané komentáre rozčúlili premiéra či iných politikov.

Celé to začalo vyjadrením Kukana pre portál aktuality.sk kde skritizoval vystupovanie Blahu v Európskom parlamente, kde rozprával o triednom boji a vykorisťovaní ľudí. Podľa Kukana Blahova rétorika robí Slovensku v Bruseli hanbu. Odozva na seba nenechala dlho čakať a Blaha - známy svojou aktivitou pri písaní statusov - mu poslal odkaz na sociálnej sieti, kde Kukanovi vyčítal jeho komunistickú minulosť, štúdium na diplomatickej škole v Moskve a prezliekanie kabátov po revolúcii.

To inak chladnému a rozvážnemu politikovi zvýšio tep až natoľko, že priamo z dovolenky napísal nezvykle otvorenú odpoveď Blahovi. „Čakal som reakciu hodnú jeho mena. Ale to, čo tento dr*nutý jakobín popísal vo svojom príspevku, prekračuje všetky medze. On zrejme stratil pojem o realite a myslí si, že môže všetko,“ popustil uzdu svojím emóciám Kukan a ďalej v statuse pokračoval.

„Proste je to hajzel. O osobných urážkach, ku ktorým sa nehanbí uchýliť, netreba diskutovať. Tie sa medzi chlapmi riešia pár údermi do zubov,“ zakončil šokujúco Kukan, ktorý dodal, že očakáva od smeráckeho poslanca dlhé komentáre, ale podľa neho to budú iba zúfalé výkriky jeho „chorého mozgu“.

Blaha - podľa očakávaní - kontroval ďalším statusom. „Človek čaká reakciu diplomata a dostane reakciu hulváta. Perfektné,“ napísal predseda parlamentného eurovýboru, ktorý tvrdí, že Kukanova reakcia je pod úroveň jeho postaveniu. „Ja len tak rozmýšľam, či takto súdruh Kukan komunikoval aj v Európskom parlamente, kde zastupoval slovenskú pravicu,“ dodal Blaha.

Proti tomuto smeráckemu poslancovi sa ostro ohradil aj premiér Peter Pellegrini, ktorému prekáža jeho vyjadrovanie sa k Európskej únii, ktorú nazval bandou lúzrov, ale aj poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová, ktorej Blaha vyčítal, že nemá vysokoškolské vzdelanie. Blaha je známy tým, že v statusoch používa klamlivé a neoverené informácie či uráža svojich politických súperov, ale aj novinárov či aktivistov.