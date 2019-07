Firma Eset podala žalobu na Blahu, Fico za svojím poslancom stojí

Poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ľuboš Blaha má podporu predsedu strany Roberta Fica.

"Ak bude potrebovať podporu zo strany Smeru-SD aj z hľadiska právnej podpory, tak ju dostane," povedal Fico na dnešnej tlačovej besede. Reagoval tak na to, že firma Eset podala žalobu na Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy.

Ak Eset chce podať na niekoho žalobu, mal by ju podľa Fica podať na ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. "My dnes veríme hocičomu, čo napíše ministerstvo zahraničných vecí USA. Hocijaký drbko z lesa, prepáčte za výraz, z tretieho sektora niečo povie, objaví sa to v správe od USA a berie sa to ako hotová vec. Pokiaľ viem, ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie nespolupracuje s tretím sektorom na Slovensku a v správe ministerstva sa objavila informácia, že Eset je napojený na CIA," uviedol Fico. Eset je podľa ruského ministerstva zahraničných vecí napojený na americké tajné služby. Písal o tom denník SME.

Denník SME v nedeľu informoval, že firma Eset podala žalobu na poslanca Národnej rady SR za Smer-SD Ľuboša Blahu za jeho vyjadrenia na adresu firmy. Firma ešte začiatkom mája poslala Blahovi predžalobnú výzvu, keďže ich podľa predstaviteľov Esetu na sociálnych sieťach dlhší čas dráždil. Blaha na svojom facebookovom profile napríklad Eset kritizoval a jej majiteľov označoval za oligarchov, ktorí vlastnia médiá a platia viacerých politikov. O Esete natočil sériu videí, v ktorých sa snaží firmu zdiskreditovať. Napríklad v nich tvrdí, že Eset je napojený na americkú tajnú službu.