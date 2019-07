Na horúce leto zabudnite: Chladnejšie počasie sa tak skoro neskončí

Horúčavy na území Slovenska niekoľko nasledujúcich dní nehrozia.

Ako informuje stránka iMeteo.sk, do našej oblasti totiž bude prúdiť studený vzduch. Za studeným frontom, ktorý počas pondelka postúpil cez našu oblasť sme sa dostali do studeného prúdenia. Nižšie denné i nočné teploty avizuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Cez deň by mali maximálne dosiahnuť okolo 25 stupňov Celzia a v noci približne 10 až 16 stupňov. Na severe, v horách a dolinách bude ešte chladnejšie.

Studený vzduch sa k nám dostáva medzi tlakovou výšou so stredom nad Škandináviou a tlakovou nížou so stredom nad Ruskom. "V chladnom, studenom prúdení sa budeme nachádzať niekoľko dní a tak s oteplením netreba počítať. Maximálne teploty počas dňa sa budú na našom území udržiavať pod hranicou +25 °C. Nad túto hranicu by sa mohli teploty dostať až na konci týždňa. Popoludňajšie teploty, ktoré nás čakajú budú na súčasnú ročnú dobu podpriemerné," uvádza iMeteo.sk. Ešte chladnejšie možno očakávať v noci. Teploty budú v dolinách a v kotlinách klesať postupne aj pod +5 °C.

Najteplejším dňom tohto týždňa by mala byť sobota, no popoludní opäť postúpi studený front. Prinesie búrky a opäť sa za ním ochladí.