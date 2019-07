Antonia si pre zábavu spravila DNA test: Čo sa dozvie, by ju nenapadlo ani vo sne

Antoniu Picardi (24) zaujala na internete reklama na domáci DNA test a pomyslela si, že by mohla odhaliť niečo zaujímavé o svojej rodinnej histórii.

,,Firma zanalyzovala moje sliny, aby odhalila, aké choroby mojich predkov mi potenciálne hrozia a tiež to, kam siahajú korene mojej rodiny. Myslela som si, že to bude zábava. Vedela som, že môj otec, ktorý zomrel, keď som mala 5 rokov, bol Talian a moja mama je zo Škandinávie, ale myslela som si, že sa dozviem niečo ďalšie o tom, odkiaľ pochádzam,“ porozprávala dievčina z americkej Kalifornie pre The Sun. Prvý výstražný signál prišiel, keď sa jej mama odmietla dať s ňou otestovať. Pre otestovanie bolo treba napľuť do nádoby a jej mama tvrdila, že má sucho v ústach a nedokáže to.

Keď prišli výsledky, Antonia sa čudovala, prečo nemá v rodinnej histórii žiadne škandinávske korene po mame. Pri konfrontácii vyšla nervózna mama s farbou von. Povedala svojej dcére, že napriek snaženiam sa jej pred rokmi nedarilo počať, tak využili darkyňu vajíčka. Ďalšie dni Antoniou zmietali emócie. ,,Bola som zmätená a nahnevaná. Žila som v klamstve 22 rokov,“ hovorí dievča, ktoré sa začalo obávať. ,,Čo keď darkyňa bola narkomanka, ktorá len potrebovala peniaze? Čo keď som dostala do vienka zlé gény?“ Antonii sa podarilo vďaka spoločnosti, ktorá testy robí, spojiť s darkyňou, svojou ,,druhou mamou“.

Na Facebooku zbadala jej starú fotku. ,,Mala na nej okolo dvadsať rokov a vyzerala úplne ako ja. Bolo zvláštne vidieť seba v jej tvári,“ spomína dievča. S darkyňou menom Melissa si začala dopisovať. Vysvitlo, že ide o srdečnú ženu, ktorá má štyri svoje deti a žije osem hodín cesty od Antonie. Vajíčko darovala, lebo chcela pomôcť druhým. Antonia a Melissa po pár mesiacoch zorganizovali stretnutie v reštaurácii.

,,Objali sme sa a nepustili sa dve minúty bez toho, aby sme čokoľvek hovorili. Bolo to sureálne. Potom som sa na ňu nemohla prestať pozerať, videla som v jej tvári toľko svojich čŕt. Bolo to zvláštne, ale nádherné,“ povedala dievčina s tým, že s Melissou majú veľa spoločného. Žena ju pozvala k sebe domov a zoznámila so zvyškom rodiny, ktorý ju vrelo prijal. Počas ďalšej návštevy zase pricestovala Melissa za Antoniou, kde sa stretla aj s jej mamou a ženy si ihneď sadli. ,,Som taká šťastná, že ich mám obe. Moju mamu, ktorá ma porodila a vychovala, a potom moju biologickú mamu,“ uzavrelo dievča.