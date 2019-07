Muža († 30) vybrali na let do vesmíru spomedzi milióna uchádzačov: Nešťastná smrť na motorke

Vo veku 30 rokov zomrel Mandla Maseko, ktorý mal ísť ako prvý africký astronaut do vesmíru.

Príležitostný DJ zahynul v sobotu pri nehode na motorke. Smutnú správu potvrdila jeho rodina. Rodák z Juhoafrickej republiky v roku 2013 vyhral jedno z 23 miest na vesmírnej akadémii v Spojených štátoch, o ktoré sa uchádzalo približne milión ľudí.

Následne strávil týždeň v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride, kde robil testy a pripravoval sa na suborbitálny let, ktorý sa mal konať v roku 2015, no napokon sa neuskutočnil. Maseko, ktorého prezývali Afronaut, podľa vlastných slov chcel spraviť niečo, čo by motivovalo mladých Afričanov, že môžu dokázať čokoľvek.