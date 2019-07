Brazília oslavuje titul na Copa América: Vo finále uspela prvýkrát od roku 2007

Brazílski futbaloví reprezentanti sa stali deviatykrát v histórii víťazmi Copa América. Vo finále na Maracane zdolali Peru 3:1 vďaka gólom Evertona, Gabriela Jesusa a Richardsona. Pre päťnásobných majstrov sveta je to prvý titul na Cope od roku 2007, piaty na domácej pôde. Vždy keď organizovali toto podujatie, tešili sa zo zisku cennej trofeje.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kapitána brazílskeho tímu Daniho Alvesa vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja. Skúsený obranca sa stal prvým hráčom, ktorý počas kariéry získal na reprezentačnej či klubovej úrovni 40 trofejí. S Brazíliou vyhral dvakrát Copu i Pohár konfederácií, ďalšie tituly získal s Barcelonou, Sevillou, Juventusom Turín a Parížom St. Germain.

finále Copa América:

Brazília - Peru 3:1 (2:1)

Góly: 15. Everton, 45+3. Jesus, 90. Richardson - 44. Guerrero (11 m). Rozhodoval: Tobar (Čile), ČK: 70. Jesus po druhej ŽK, ŽK: Jesus, Richardson - Tapia, Zambrano, Advincula

zostavy:

Brazília: Alisson – Alves, Marquinhos, Silva, Sandro – Arthur, Casemiro – Jesus, Coutinho, Everton (0%+3. Allan)– Firmino (75. Richardson)

Peru: Gallese – Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco – Tapia (83. Gonzales), Yotún – Carrillo, Cueva, E. Flores – Guerrero.

Peruánci začali aktívne a po ruke Coutinha už v druhej minúte zahrávali priamy kop. Strela Cuevu z 25 metrov však skončila vedľa bránky. Brazílčania udreli po štvrťhodine hry z prvej vážnejšej akcie. Jesus na krídle vyzvŕtal dvoch obrancov, prihral na zadnú žrď Evertonovi, ktorý strelou z prvej nedal Galessemu šancu. V 24. minúte mohol po ďalšom rýchlom krídelnom prieniku zvýšiť Coutinho, no lopta putovala vedľa ľavej žrde. Neujala sa ani hlavička Firmina po centri Sandra. Brazílčania v tejto fáze zápasu dominovali v držaní lopty. V 41. minúte však Thiago Silva zrazil prihrávku pred brazílsku bránku rukou a čílsky rozhodca Tobar bez váhania ukázal na biely bod. Guerrero penaltu bezpečne premenil a vyrovnal na 1:1, Brazílčania tak inkasovali na turnaji prvý gól. V nastaveniom čase sa "kanárici" nadýchli k náporu a do kabín napokon išli s jednogólovým náskokom. Arthur našiel prihrávkou voľného Jesusa, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Galesseho.

V úvode druhého polčasu to v hľadisku zašumelo po strele Coutinha, ktorá presvišťala tesne vedľa pravej žrde. Coutinho hýril aktivitou, ďalší jeho dravý prienik do šestnástky zastavil v poslednej chvíli dobrým obranným zákrokom Trauco. Peruánci sa nedokázali dlhšie usadiť pred súperovou šestnástkou, Brazílčania dobre vykrývali krídelné priestory. V 70. minúte však Jesus fauloval Advinculu, po prísnej druhej žltej karte videl červenú a domáci dohrávali s desiatimi. Peruánci zvýšili tlak. Z diaľky to skúšal Flores, no jeho bomba nemierila medzi tri žrde. brazílsky tréner Tite zareagoval na vylúčenie Jesusa, stiahol Firmina a na ihrisko poslal Richardsona. Striedajúci hráč v 90. minúte spečazil brazílsky triumf z penalty nariadenej za bodyček na Evertona.