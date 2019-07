Markizáčka Kristína Kövešová otvorene priznáva: Boj s nočnými morami

O tom, že skúsená markizácka redaktorka Kristína Kövešová (35) robí svoju prácu reportérky v najvyššom možnom nasadení, netreba ani len trochu pochybovať.

Na obrazovkách je rázna a často nekompromisná, vždy pripravená čeliť ťažkým témam, ako sú násilné trestné činy, drogy či sexuálne zneužívanie. Avšak, tak ako aj niektoré iné náročné povolania, časom si to vypýta svoju daň.

Okrem toho, že je Kövešová skvelou reportérkou, je stále len človekom. Aj vo svojom súkromí sa stretáva s obeťami, pozná dôkladne ich príbehy a snaží sa im pomôcť. Niekedy toho však je priveľa a po riešení viacerých náročných prípadov ju občas potrápia aj nočné mory, k čomu sa prednedávnom aj otvorene priznala.

„Vidieť všetko to zlo navôkol, nie je ľahké, no myslím si, že to zatiaľ zvládam s pokojom. Niekedy, keď je veľmi náročné obdobie a už sa mi o jednotlivých prípadoch sníva, vypnem aspoň na pár dní. Vždy to pomôže. Teraz som bola len tri dni pri mori a dnes som už opäť v teréne,“ prezradila Novému Času čerstvo oddýchnutá markizáčka.

Kristína je však silná žena, ktorá všetko zvláda a nič ju nezastaví. „V živote je dôležitá rovnováha, preto zlo vyvažujem dobrom a náročné pracovné tempo zase plnohodnotným oddychom. Som profesionálka a v teréne musím byť vždy maximálne vyrovnaná a pokojná, na čo si dávam pozor,“ dodala.