Vulgárna Miley Cyrus je späť! Pikantné pózy v červenom latexe

Speváčka Miley Cyrus (26) po búrlivej etape presedlala na imidž slušnej mladej dámy. No nevydržalo jej to dlho. V novom kontroverznom klipe dráždi pikantnými pózami a opäť ukazuje svoju vulgárnu stránku.

Jej posledný album z roku 2017 Younger now sa komerčne prepadol na dno a zrejme to bolo tým, že Miley zvoľnila od vulgárneho prejavu a stavila na jemnosť a nežnosť. No evidentne jej to viac uškodilo, ako pomohlo a práve preto sa vracia v starej známej forme. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Preslávila sa ako nevinná Hannah Montana, idol všetkých dievčat, no práve táto nálepka jej po čase začala prekážať a v roku 2013 sa jej raz a navždy svojím „dospeláckym“ prejavom zbavila. Miley je známa svojimi zmenami imidžu, vulgárnymi klipmi, sexuálnymi pózami i propagáciou marihuany.

V najnovšom videoklipe Mother´s Daughter Miley rozhodne nestvárňuje dobré dievčatko. Práve naopak! Touto pesničkou chce vzdať hold všetkým ženám bez ohľadu na farbu pleti, telo či orientáciu. Dráždivé pózy predvádza v celom videoklipe a oblečený má červený latexový overal so „zubatou“ vagínou, nechýbajú dráždivé dotyky či záber s presvitajúcou vložkou. V kontroverznom videu sa pokúša rozbíjať stereotypy a bojovať za práva žien, no je otázne, či si vybrala správny spôsob.

Miley Cyrus (26)