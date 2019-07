Mala platiť 45 eur, čašníčke nechala tringelt vyše 4 450 eur: Keď sa prevalil skutočný dôvod, skončila v base!

Serina Wolfe z Floridy použila kartu svojho priateľa, aby zaplatila čašníčke tringelt, ktorý bol 100-násobkom pôvodnej ceny.

24-ročnú Serinu obmäkčil fakt, že spomínaná čašníčka musela prednedávnom utratiť svojho psíka, avšak jej partner rozprával o hádke, ktorá celej situácií predchádzala. Nechcel totižto svojej partnerke kúpiť letenku do New Yorku. Serina teda zaplatila čašníčke 4-tisíc dolárov (cca. 4450 eur) za jedlo, ktoré malo hodnotu len 40 libier ( cca. 45 eur) Platbu okamžite nahlásil jej partner ako „podvod“, no spomínaná čiastka už bola zaplatená. Serinu obvinili z lúpeže a teraz sedí vo väzení na kauciu vo výške 800 libier (cca. 890 eur).