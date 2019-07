Peter Sagan na úvod Tour de France: Dojal policajta, rozplakal dieťa

Dráma až do úplného konca! Slovenský cyklista Peter Sagan (29) obsadil v úvodnej etape 106. ročníka Tour de France druhú priečku.

Jazdca tímu Bora-hansgrohe zdolal len o pár centimetrov na cieľovej páske Holanďan Mike Teunissen (26) a vyfúkol mu žltý dres pre lídra pretekov.

Úvodná etapa štartovala a finišovala v Bruseli. Merala 194,5 km. Trojnásobný majster sveta z rokov 2015, 2016 a 2017 Peter Sagan dosiahol 43. pódiové umiestnenie (11-22-10) na „Starej dáme“ a v počte druhých miest sa vyrovnal rekordnému zápisu Nemca Erika Zabela, s ktorým drží rekord v počte získaných zelených tričiek. „Tak ako vždy, prvá etapa bola veľmi hektická. Vpredu sa zo začiatku vytvoril únik štyroch jazdcov. Naši chalani sa snažili udržať to pod kontrolou. V posledných kilometroch, ktoré boli veľmi nervózne a sprevádzané niekoľkými pádmi, sme držali tvrdé tempo. Pred špurtom som bol v dobrej pozícii a rovnako dobre som sa aj cítil. Bol to však trochu nezvyčajný špurt, pretože 300 metrov od cieľa všetci výrazne spomalili. Ja som sa vtedy snažil zrýchliť a dal som do toho všetko, ale nakoniec som prehral len o pár centimetrov,“ povedal Sagan.

„Vôbec tomu nemôžem uveriť, ani neviem, ako sa to stalo. Asi bude ešte chvíľku trvať, kým si uvedomím, čo som dosiahol. Bol to pre mňa len sen. Žltý dres by sme mohli udržať aj zajtra, keďže časovka je náš veľký cieľ,“ radoval sa Teunissen, ktorý získal aj dres pre lídra bodovačky, no keďže v nedeľu pôjde v žltom, ten zelený si oblečie Sagan.

Dojal policajta, rozplakal dieťa

Nie je žiadnym prekvapením, že Peter Sagan pútal pozornosť ešte pred samotným začiatkom prvej etapy. Na tréningu v Belgicku zastavil celú svorku BORA-hansgrohe policajt, ktorý si jednoducho musel spraviť selfie. Na oficiálnom predstavení tímu zase Tourminátor rozplakal malého fanúšika, ktorý ledva lapal po dychu, keď stretol svojho hrdinu.

Výsledky 1. etapy:

(Brusel - Brusel, 192 km )

1. Teunissen (Team Jumbo – Visma/Hol.) 4:22:47 hod.

2. SAGAN (BORA-hansgrohe/SR)

3. Ewan (Lotto Soudal/Austr.) - obaja rovnaký čas

Toto nás čaká dnes: Tímová časovka je etapa pravdy

Ako to vidí Milan Dvorščík (49), vicemajster sveta v cyklistike

Tímová časovka bude výrazne nadväzovať na výsledky prvej etapy. Bude to určite boj o žlté tričko. Jazdci na popredných miestach vrátane Petra Sagana budú mať eminentný záujem vybojovať žltý dres. Saganov tím ukázal, že môže byť silný aj v tejto disciplíne, aj keď nebude patriť k favoritom. Bude to etapa pravdy. Kto po nej prevezme žlté tričko, ho môže mať na sebe aj celý nasledujúci týždeň.