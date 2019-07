Glosátorka Oľga Feldeková po boji s rakovinou: Lekári ma musia stále sledovať

To najhoršie už má za sebou! Obľúbená glosátorka a tvár z jojkárskej relácie Sedem Oľga Feldeková (76) si prešla zdravotným peklom, ktoré by na vlastnej koži nechcel nikto zažiť.

Po náročnom boji s rakovinou manželka spisovateľa Ľubomíra Feldeka (82) Novému Času prezradila, aké lekárske vyšetrenia ešte musí podstupovať.

Oľge Feldekovej diagnostikovali rakovinu pŕs vlani. Päťnásobná mama si toto ťaživé tajomstvo spočiatku nechávala len pre seba a len veľmi neochotne sa s týmto vážnym zdravotným problémom zdôverila spočiatku len svojim najbližším. Vždy dobre naladená a humorom sršiaca glosátorka o svojej diagnóze vždy hovorila veľmi nerada, lebo nechcela, aby ju druhí ľutovali. Minulý rok jej však podľa informácií Nového Času odobrali časť tkaniva. Po operácii nasledoval nepríjemný kolotoč pozostávajúci z chemoterapie, ožarovania a hormonálnej liečby. Všetko nasvedčuje tomu, že táto hrozná etapa života je už, našťastie, minulosťou.

Kontroly musia byť

Obľúbená glosátorka si už žiadne zdravotné peripetie nepripúšťa. „Cítim sa dobre. Vôbec by som si ani nespomenula, že mi niečo je, keby mi to stále niekto nepripomínal. Mám sa dobre a, samozrejme, že budem musieť podstupovať kontroly, lebo tak sa to má aj patrí. Ale inak je všetko o. k.,“ povedala Novému Času Feldeková, ktorá zároveň upresnila, o aký druh vyšetrení ide. „To sú zvyčajne krvné testy a podľa toho sa zistí, ako to je. A ja to mám stále v norme, takže je to v poriadku,“ dodala spokojne známa tvár z jojkárskej „Sedmičky“. Väčšie obavy než o svoje zdravie má o milovaných členov rodiny. „O seba som ešte nikdy strach nemala. Strach mám o muža a deti. Môj muž už má vyše osemdesiatky, tiež tu nebude večne. Hrozne sa oňho bojím, takže v noci sa budievam a skúšam mu pulz, či teda žije,“ vyjadrila sa nedávno pre Markízu Feldeková.