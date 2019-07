Vonnová s frajerom prišli s netradičnou výzvou: Komu viac pristanú bikini?

Bývalá fenomenálna lyžiarka Linsey Vonnová len nedávno skončila aktívnu kariéru. V týchto dňoch sa najviac teší z prestupu jej priateľa, hokejistu P. K. Subbana, ktorého nedávno vymenili v NHL z Nashvillu do tímu New Jersey Devils.

Popri oslavách amerického dňa nezávislosti stihli fanúšikom na sociálnych sieťach vytvoriť aj zábavnú anketu. Kto z nich lepšie vyzerá v amerických bikinách?

Celebritný pár ukázal, že má zmysel pre humor a potrápil sa hlavne mohutný hokejista, ktorý vo Vonnovej plavkách vyzeral naozaj komicky. Za to jeho Linsey žiarila ako vždy. Treba dodať, že to nebol prvý ročník komickej súťaže. V minulosti si párik vyskúšať aj jednodielne plavky. Dopadlo to podobne.