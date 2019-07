Tragická smrť baníka, z ktorého sa stal miliardár: Cline († 60) zahynul s dcérou deň pred narodeninami

Svet obletela správa o tragickej smrti miliardára Chrisa Clina († 60)! Boháč zahynul deň pred svojimi narodeninami spolu so svojou dcérou a ďalšími piatimi pasažiermi pri páde vrtuľníka. Kedysi bol baníkom, no vypracoval sa na svetového magnáta!

Chris pracoval v baniach už od 15. rokov. Vďaka svojej šikovnosti sa vypracoval na manažéra nízkonákladových banských prevádzok. V roku 2006 dokonca založil vlastnú spoločnosť Foresight Energy a dostal prezývku Uhoľný kráľ. Žil v neopísateľnom luxuse. Vlastnil nehnuteľnosti, ostrov aj jachtu. V súkromnom živote sa mu však nedarilo.

Jeho prvá manželka Sabrina zomrela na rakovinu prsníka. Šesť rokov po jej smrti sa znova oženil s Kelly. Dúfal, že táto láska vydrží už navždy, no opäť sa prerátal. Mali spolu štyri deti, no ich manželstvo skrachovalo. Napriek tomu na lásku nezanevrel a šťastie skúšal ďalej. Pred pár rokmi šokoval verejnosť správou, že randí s modelkou Elin (39), ktorá bola kedysi manželkou slávneho golfistu Tigera Woodsa (43). Ani tento vzťah však nevyšiel.

Zomrel spolu s dcérou

Jedinou istotou v Chrisovom živote boli jeho peniaze. No ani tie ho nezachránili pred smrťou. Vo štvrtok zomrel spolu so šiestimi ďalšími pasažiermi pri páde vrtuľníka do Atlantického oceánu. Smeroval z ostrova Big Grand Cay na Bahamách, ktorý vlastnil, na Floridu. Spolu s miliardárom zomrela aj jeho dcéra Cameron. Identita ostatných obetí zatiaľ nie je známa, rovnako ako ani príčina nešťastia. „Dnes sme prišli o superstar zo Západnej Virgínie a stratil som veľmi blízkeho priateľa,“ povedal guvernér Západnej Virgínie Jim Justice (68).

Uhoľný kráľ

* Dátum narodenia: 5. júl 1958

* Dátum úmrtia: 4. júl 2019

* Filantrop a podnikateľ

* Manžeky: do 1987 Sabrina Cline

1993 – 2000 Kelly Cline

* Deti: Cameron, Alex, Candice a Christopher

* Majetok: 1,6 miliardy eur