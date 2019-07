Zvrat v prípade Samka, ktorého zobrala sociálka zo školy: Po 8 mesiacoch sa mu splnil najväčší sen

Momentálne je najšťastnejším deviatakom na Slovensku! Prípad Samka (15), ktorého v októbri minulého roka bez vedomia rodičov vzali sociálni kurátori priamo zo školy na ZŠ v Hôrkach, má šťastný koniec.

Po 8 mesiacoch odlúčenia od rodičov v Detskom krízovom centre Náruč v Zádubní súd po prešetrení okolností rozhodol, že chlapec nebol týraný a prostredie rodiny je preňho najlepším riešením v jeho vývoji. Rodičom siedmich detí Danke (36) a Viktorovi (41) spadol kameň zo srdca. Pre chlapca si prišli aj so štvormesačným synčekom Filipkom.

Prípad chlapca, ktorý doniesol učiteľke list, kde sa sťažoval, že mama je na neho prísna, mal neuveriteľný priebeh. „Vzali nám ho rovno z vyučovania pred očami brata Adama, s ktorým chodil do triedy. Absolútne sme netušili, že Samko prežíva nejaké trápenie a keď nám zavolala sociálka, že nám dieťa odobrali, zrútil sa nám svet,“ prezradila chlapcova mama Danka (36), ktorá bola v tom čase tehotná.

Manželom, ktorí majú ďalších 6 detí a podnikajú, sa zastavil život „Museli sme presviedčať všetkých, že mu neubližujeme. V našej rodine sa nič zvláštne neudialo. Bolo to len malé komunikačné nedorozumenie a takmer sme pre to prišli o syna,“ povedal otec rodiny Viktor Belko (41).

Splnený sen o domove

Dnes je ich syn konečne s rodinou aj vďaka dvom právnym zástupcom, ktorí na prípad dozerali. „Konanie vo veci ústavnej starostlivosti o maloleté dieťa bolo zastavené. Súd zároveň zrušil neodkladné opatrenie a nad výchovou maloletého určil dohľad po dobu 18 mesiacov od právoplatnosti uznesenia,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Samkovi sa tak splnil najväčší sen. „Strašne mi chýbali rodičia aj bratia, sestra... Som rád, že konečne budem doma a môžem sa s nimi hrať,“ povedal nám pár minút po tom, ako opustil brány Detského krízového centra Náruč.

Odškodné od štátu?

Radosť z bračekovho návratu má aj jeho brat Matúško: „Mám ho najradšej zo všetkých mojich bratov,“ hovorí natešene. Samko má jasný odkaz pre tínedžerov. „Chcel by som všetkým povedať, že ak budú mať nedorozumenia s rodičmi, nech to radšej povedia priamo im ako niekomu cudziemu.“

Rodina odškodné od štátu za 8 mesiacov, počas ktorých bolo dieťa odobraté bez poriadneho prešetrenia sociálnej situácie, zatiaľ neuvažuje. „Ak by postupovali štátne orgány v súlade so zákonom, ušetrilo by sa množstvo peňazí všetkým zainteresovaným. Žiaľ, v tomto prípade zlyhala najmä komunikácia školy, čo pravdepodobne ešte nejakým spôsobom riešiť budeme,“ uzavrel právnik rodiny Radovan Konečný.

Vývoj prípadu

26. októbra 2018

- odobrali sociálni kurátori Samka rodine

8. novembra

- začalo sa trestné stíhanie za zločin týrania

21. decembra

- pustili Samka domov na vianočné sviatky

27. decembra

- vrátil sa do centra Náruč

5. júna 2019

- týranie sa nepotvrdilo, súd v Žiline rozhodol, že dieťa sa vráti do rodiny

28. júna

- pre syna si do centra prišli šťastní rodičia