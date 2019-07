Najlepší hokejista do 20 rokov Adam Liška pokračuje v kariére v Čerepovci: O rok opäť skúsim preraziť do zámoria

Nová výzva a posun vpred v kariére! To čaká v najbližšej sezóne talentovaného útočníka a najlepšieho hokejistu do 20 rokov za sezónu 2018/2019 Adama Lišku (20). Hokejový reprezentant, ktorý v minulom ročníku obliekal dres Slovana, bude pokračovať v KHL, ale už v ruskom tíme Severstaľ Čerepovec.

Odchovanec bratislavského hokeja má za sebou vydarenú premiérovú sezónu medzi seniormi. Nielenže za Slovan odohral celý ročník v KHL, ale dokázal si okrem účasti na MS do 20 rokov získať miesto aj na šampionáte medzi mužmi pod koučom Craigom Ramsaym. „Ak niekomu pôsobenie v Slovane pomohlo, tak mne určite. Mohol som hrať medzi seniormi a myslím si, že som mal dobrú sezónu. Dostal som nielen šancu u kouča Országha, ale aj v národnom tíme u pána Ramsayho, za čo som veľmi vďačný,“ povedal Adam Liška. Po odhlásení belasých z KHL bolo jasné, že mladý šikovný útočník zmení pôsobenie.

Seriózny záujem

„Mal som viacero ponúk, ale tá z Čerepovca ma oslovila najviac. Zavážilo veľmi to, že ma chcel tréner i generálny manažér, navyše budujú nové mladé mužstvo, čo je dobrá vízia. Debatoval som o Čerepovci aj s gólmanom Julom Hudáčkom, ktorý tam pôsobil, a tiež mi to odporučil. Aj mi už dal nejaké tipy, kde mám do mesta zájsť, kde sú dobré reštaurácie,“ zasmial sa Adam, ktorý odchádza do Ruska už 9. júla.

Príde priateľka

„Najskôr pôjdem sám, aby som najprv vybavil potrebné veci, a potom príde za mnou aj priateľka Rebeka.“ Fanúšikovia možno očakávali, že po májovom svetovom šampionáte zakotví Liška v zámorí, ale opäť nebol draftovaný. „Vlani ma to mrzelo viac ako teraz, že si ma žiadny klub nevybral. Myslím, že som v sezóne pre draft urobil maximum, nevyšlo to, ale dvere pred NHL nezatváram. Teraz chcem odohrať dobrú sezónu v KHL a potom to opäť skúsim,“ dodal Adam.