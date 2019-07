Barbora Švidraňová o rozchode s Talianom: Bolo to pozvoľné, nie nárazové

Speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) prežíva vo svojom živote veľké emócie.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Na jednej strane sa jej darí v profesionálnej sfére, naspievala chytľavú letnú pieseň, ku ktorej natočila veselý videoklip. V súkromí sa však musela vyrovnať s tým, že na výchovu synčeka zostane prevažne sama. Priznala, že s otcom malého Gabriela (1), Talianom Francescom (39), sa rozišla. O rozchode, o umeleckých plánoch a o tom, či je v jej živote nová láska, prezradila v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Váš synček Gabriel oslávil v máji prvé narodeniny, aktuálne sa do éteru dostáva chytľavý letný song Tu a teraz. A k tomu všetkému ste priznali, že už netvoríte pár s Gabrielovým otcom, talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom. Vo vašom živote sa teda dejú veci! Ovplyvnili aj vašu tvorbu?

Určite to má istý vplyv, vždy som písala texty zo svojho vnútra, z toho čo som zažila, videla, cítila. Ukončenie vzťahu s Francescom bolo pozvoľné, nebolo to nárazové. Obaja sme išli do vzťahu s tým, že vieme, že nebude jednoduché udržiavať vzťah a vychovávať syna na diaľku. Francesco je hudobník, je rozcestovaný po celom svete. Jeden týždeň je v Indonézii, druhý týždeň v Austrálii a tretí v Amerike, takže nie vždy môžeme dobre komunikovať. Hoci sme sa to snažili udržať, nešlo to. Menej komunikujeme od februára.

Vravíte, že ste od začiatku vedeli, že to asi nebude fungovať. Neverili ste ani kdesi na začiatku, že láska hory prenáša?

Myslela som si, ale nevyšlo to. (smiech) Neberiem to však tragicky, preto aj skladba Tu a teraz je taká optimistická, lebo som si povedala, že to zoberiem z tohto hľadiska, pozitívne. Beriem to tak, ako to je, a budem sa snažiť robiť všetko pre to, aby to Gabrielovi nejakým spôsobom neublížilo, aby ho to neranilo. Ešte je maličký, ešte mnohému nerozumie. Je preňho asi lepšie ukončiť to teraz, ako keď by mal, povedzme, päť rokov. To by vnímal asi horšie. Takto bude rásť s tým, že jeho rodičia spolu nežijú a bude to brať ako fakt.