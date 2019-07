Boeing si chce vylepšiť imidž: Rodinám obetí núka sumu menšiu ako je cena jedného lietadla

Americký výrobca lietadiel Boeing v stredu oznámil, že poskytne 100 miliónov USD (88,55 milióna eur) na pomoc rodinám obetí po haváriách jeho dvoch strojov 737 MAX lietadiel v Indonézii a Etiópii, a tiež na podporu miestnych samospráv a neziskových organizácií.

Vyplatenie tejto sumy bude rozložené na niekoľko rokov a bude nezávislé od výsledku súdnych sporov v súvislosti s haváriami, pri ktorých zahynulo spolu 346 ľudí, uviedol hovorca Boeingu. "Tieto fondy budú určené na podporu vzdelávania, prekonávanie ťažkostí a životné náklady pre postihnuté rodiny, komunity a ekonomický rozvoj v postihnutých komunitách," povedal Boeing. "Boeing bude spolupracovať s miestnymi samosprávami a neziskovými organizáciami, aby tieto potreby riešili."

Zdá sa, že Boeing si chce takto napraviť svoj "imidž", ktorý v marci poškodil pád lietadla 737 MAX Ethiopian Airlines len päť mesiacov po podobnej havárii rovnakého typu stroja Lion Air v Indonézii. Boeing teraz čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti USA v súvislosti s vývojom modelu 737 MAX, vyšetrovaniam regulačných úradov a viac ako stovke súdnych sporov s rodinami obetí.

Suma 100 miliónov dolárov, čo je menej, ako je katalógová cena 737 MAX a Boeing nešpecifikoval, ktoré úrady alebo organizácie dostanú peniaze. Mnohí z cestujúcich na palube lietadla Ethiopian Airlines boli totiž zamestnanci neziskových organizácií alebo sa podieľali na zdravotných, potravinových alebo environmentálnych programoch. Justin Green, právnik z New Yorku, ktorý zastupuje niekoľko obetí etiópskej havárie, uviedol, že ak tieto financie dostanú neziskové organizácie, budú to síce dobre vynaložené peniaze, ale nezastavia súdne spory. A on, ako aj iní právnici budú pokračovať boji za práva klientov.

Príčinou havárií boli problémy so systémom riadenia MCAS. Po marcovej tragédii boli Boeingy 737 MAX na celom svete stiahnuté z prevádzky. Regulačné úrady teraz musia najskôr schváliť opravu systému a nový pilotný výcvik predtým, ako sa lietadlá znova vrátia na oblohu. Len minulý mesiac však regulačné úrady identifikovali nový problém, pre ktorý boli lety týchto strojov odložené minimálne do októbra.

Boeing rokuje o urovnaní sporu s Lion Air. A ponúkol separátne rokovania rodinám obetí Ethiopian Airlines, ale niektoré z nich už povedali, že nie sú pripravené dohodnúť sa na vyrovnaní. Boeingu tak hrozia dlhé súdne spory.